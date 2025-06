Elfajult a csirkebiznisz: sikertelen tyúkvásárlásból verekedés és rongálás lett

A vevőként érkező két férfi előzetes megállapodás után érkezett a térségbe, ám amint a tulajdonos és munkatársai elkezdték bedobozolni a tyúkokat, visszakoztak, és nem segítettek a pakolásban – arra hivatkozva, hogy ezért fizettek. A gazda erre visszamondta az üzletet, mire a vevők fenyegetőzni kezdtek, majd dulakodásba fordult a szóváltás: az idegenek megütötték és megrugdosták a tulajdonost, végül az idős férfi kezét megragadva a kocsival együtt pár méteren áthúzták a földúton. A telek végén a sofőr hirtelen visszafordult, és a gázra lépve majdnem elütötte a már az úton álló áldozatot – közölte a Police.hu.

A két férfi ezután még egy ott parkoló autó egy oldal- és egy szélvédőjét is betörte, mielőtt elhajtott volna. A sértett fia azonban észrevette a rongálást, s autójával az elkövetők után eredt, majd egy benzinkútnál ismét vitába keveredett velük. Szerencsére a rendőrséget már korábban értesítették, így az egyenruhások gyorsan közbeléptek, és mindkét támadót – egy 27 éves sárbogárdi és egy 24 éves sárszentmiklósi lakost – előállították rongálás gyanújával.

Később kiderült, hogy a gazda 29 éves fia is közreműködött a rongálásban: ő egy ásót dobott a vevők után hajtó autóra, amely ezen a jármű szélvédőjét is betörte. Így őt is rongálás gyanújával hallgatták ki. A Kecskeméti Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a három gyanúsított őrizetét nem indítványozta, de vádemelést javasolt az ügyészségnek, ahová az iratokat átadták.