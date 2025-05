A nagy Covid-biznisz: több mint 130 embert és céget vertek át hárman koronavírustesztekkel, több millió forintos az okozott kár

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján első fokon elítélték a hamis PCR-teszteket áruló párost és stróman társukat – közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint 2020 tavaszán egy 51 éves férfi elhatározta, hogy a Covid–19-világjárványon nyerészkedve – másokat becsapva – hamis PCR-gyorsteszteket kezd árusítani. A lebukásra is gondolva, a kereskedelmet egy fedőcégen keresztül kívánta végezni, ebbe bevonta 49 éves ismerősét; a második férfi rendelkezésre bocsátott egy valós gazdasági tevékenységet nem folytató céget, amelynek egy stróman ügyvezetője volt, s ez a 66 éves férfi az ügy harmadik vádlottja.

Az 51 éves férfi orvosi mintavevő vattapálcákat szerzett be, és azokat látta el megtévesztő címkével, csomagolással és használati útmutatóval, mivel a csomag nem tartalmazott olyan anyagot, amely valóban képes kimutatni a fertőzést, ezért minden teszt negatív eredményt jelzett a felhasználók számára. Az elkövető a hamis termékek terjesztése érdekében weboldalt is létrehozott, emellett internetes hirdetéseket is fizetett, a teszteket a mintavételi pálcák beszerzési árához képest kétszázszoros áron forgalmazta, a vevőkkel álnéven levelezett.

A sértettek egyike kétségbe vonta a vádlottaktól vásárolt gyorsteszt hatásosságát, ezért bejelentést tett a gyógyszerészeti és élelmezés-egészségügyi intézetnél.

A hatóság vizsgálatot kezdett – amelyben a 49 éves vádlott a fedőcég nevében járt el –, és annak eredményeképpen feljelentést tett – írták.

Az ügynek 133 magánszemély és cég a sértettje, az okozott kár meghaladja a 7 millió forintot.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség az 51 és 49 éves férfit egészségügyi termék meghamisításával, illetve bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalásokkal és más bűncselekménnyel, a strómant közokirat-hamisítás bűntettével vádolta meg. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az 51 éves férfit 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és közel 5 millió forint pénzbüntetésre ítélte, a 49 éves férfival szemben 2 év végrehajtandó börtönbüntetést, stróman társukkal szemben pedig 325 ezer forint pénzbüntetést szabott ki.

Az ügyészség az 51 éves férfi ítélete ellen fellebbezést jelentett be, súlyosításért, végrehajtandó börtönbüntetésre ítélés érdekében – áll a közleményben.

