Női kamuprofil mögé rejtőző zsaroló bukott le a Hajdúságban, fiatal férfiakat ejtett csapdába a neten

Minden platformon női álprofilt hozott létre a képek, a bemutatkozás és a kommunikáció is gondosan megkomponált volt. Elsősorban fiatal férfiakkal vette fel a kapcsolatot, és rövid időn belül sikeresen elnyerte bizalmukat. Az üzenetváltások egy pontján erotikus tartalmú képeket kért tőlük, aminek többen eleget is tettek, mit sem sejtve a csapdáról.

A kellemes beszélgetések azonban hirtelen fordulatot vettek.

A csaló egyik pillanatról a másikra fenyegetővé vált, közölte az áldozatokkal, hogy ha nem fizetnek, akkor az elküldött felvételeket nyilvánosságra hozza, vagy családtagjaiknak továbbítja.

Sőt, volt olyan eset is, amikor a férfi „a női profil hozzátartozójaként” jelentkezett be a beszélgetésbe, azt állítva, hogy kiskorú rokonának küldtek erotikus képet. Ezzel zsarolta meg a sértetteket, és rendőrségi feljelentést is kilátásba helyezett természetesen szintén valótlanul.

A férfi több százezer forintot zsarolt így ki az áldozataitól, de egyikük végül feljelentést tett. A debreceni nyomozók ezután gyorsan léptek, és a nyomozás során újabb sértettek is jelentkeztek.

A 24 éves férfit szerdán előállították, és zsarolás, valamint csalás miatt hallgatták ki. A gyanúsított részletes beismerő vallomást tett.

A rendőrség közlése szerint az ügyben további sértettek jelentkezésére is számítanak, és arra kérik a lakosságot, hogy aki hasonló helyzetbe került jelezze.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)