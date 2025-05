Véget ért a hajtóvadász: elfogták a magyar férfit, aki meggyilkolta a volt párját Ausztriában

A rendőrség elfogta azt a magyar férfit, P. Krisztiánt, aki az előző héten lelőtte a volt párját az ausztriai Maria Alm im Pinzgauban.

Mint korábban írtuk, P. Krisztián a Salzburg tartományban lévő Maria Alm im Pinzgau településén ölte meg a 34 éves Jennifer Z-t, majd elmenekült a helyszínről. A férfi után kiterjedt hajtóvadászat indult az osztrák rendőrség elit egységeinek részvételével, és a fotóját is közzétették utóbb.

A Kronen Zeitung csütörtökön számolt be arról, hogy

a rendőrök nemrég elkapták a gyilkost, méghozzá nem is Ausztriában, hanem Hollandiában.

A lap szerint a menekülő férfit Utrecht városában fogták el. P. Krisztián elkapásáról felvétel is készült, amelyet egy videóban osztott meg az osztrák lap, miután eljutott hozzájuk a kép.

A Kronen Zeitung úgy tudja, hogy P. Krisztiánt csütörtök reggel 9 környékén, egy utrechti szupermarket előtt érte utol a holland rendőrség egyik különleges egysége. A férfit elfogását az osztrák hatóságokkal együttműködésben, a tőlük kapott információk segítségével hajtották végre.

A lap szerint az osztrák rendőrség azt írta egy közleményben, hogy

P. Krisztián Ausztriából először Németországba menekült egy kölcsönzött autóval, onnan pedig vonattal ment tovább Utrechtbe.

A férfivel szemben európai elfogatóparancs volt érvényben az elfogás előtt – írták.

Az áldozat korábban a rendőrséghez fordult segítségért, de nem kapott

A Kronen Zeitung emellett egy másik cikkben arra is felhívta a figyelmet, hogy információik szerint

Jenny Z. tavaly már már feljelentést tett a rendőrségen amiatt, hogy a magyar férfi megfenyegette őt.

Az osztrák lapok korábban is felhívták a figyelmet arra, hogy ez már az ötödik ilyen nők elleni, párkapcsolattal összefüggő gyilkossági eset az idén Ausztriában. „Az idei ötödik nőgyilkosság ismét felveti a kérdést: Miért van az, hogy a nők védelme gyakran csak akkor lép életbe, amikor már túl késő?” – tette fel a kérdést most a Kronen Zeitung, amely szerint az eset azt mutatja, hogy mennyire hiányos a védelem még abban az esetben is, ha a megfenyegetett nők veszik a bátorságot arra, hogy a rendőrséghez forduljanak segítségért.

Mint írták, a magyar férfivel szemben a rendőrség nem rendelt el távoltartási végzést. „Nem volt büntetett előéletű” – indokolta a döntést Hans Wolfgruber, a salzburgi rendőrség szóvivője a lapnak. Úgy tudják, hogy később ismét felmerült a távoltartás elrendelése, csak akkor azért nem tudták ezt végrehajtani, mert a magyar férfi akkor nem Ausztriában tartózkodott, és nem tudták személyesen meghallgatni, amire formailag szükség van a végzéshez.

Az osztrák lap arra is kitért, hogy a végzés azért is lehetett volna fontos, mert abban az esetben beindult volna egy olyan eseményláncolat, amely segíthette volna az áldozat hatékonyabb védelmet kapjon. Ez nemcsak azt jelentette volna, hogy az erőszakvédelmi központ felvette volna a kapcsolatot az áldozattal, és jogi és pszichoszociális támogatást nyújtott volna neki, hanem „a szervezet biztonsági tervet készített volna, és valószínűleg azt tanácsolta volna neki, hogy kerülje a kapcsolatot a volt partnerével” – mondta egy áldozatvédelmi esetekre szakosodott jogász, Sonja Aziz a lapnak.

A salzburgi rendőrség végül arra hivatkozva szüntette meg az eljárást a végzés ügyében, hogy „nem történt újabb vagy további bűncselekmény” P. Krisztián Ausztriába való visszatérése után sem. „Gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy az igazságszolgáltatás túl homályosnak tartja az efféle fenyegetéseket. Ha a múltban történtek volna erőszakos cselekmények, a tények talán másképp alakultak volna” – mondta erről a jogász.

Kiemelt kép: osztrák rendőrség.