A városvezetés „Facebook-politizálása” nem a budapestiek érdekeit szolgálja – Interjú Schneller Domonkossal

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-politizálása miatt a Nagykörút jelenleg is a forgalmi dugók első számú lelőhelye, de a Lánchíd térségének felújítása miatt is éveken át fájhat majd az emberek feje. A hamis híresztelések ellenére ezermilliárdos nagyságrendű fejlesztéseket tervez a kormány Budapesten azért, hogy az új egyensúly jegyében egy kompakt, élhető várost biztosítson, nemcsak az ott élőknek, hanem minden magyarnak, akinek szimbolikus jelentéssel bír hazánk fővárosa. Schneller Domonkos, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára a tervezett projektekről, a megújuló zöld területekről, valamint a káoszba fulladó fővárosi közlekedésről is beszélt a hirado.hu-nak.