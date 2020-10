„A politikai, a gazdasági hatalomnál sokkal jobban érdekel a kulturális hatalom” – nagyinterjú Békés Mártonnal 1956-ról, a képzelőerőről és az új történészgenerációról

Megosztás Tweet



Békés Mártonnal, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatójával, a Kommentár főszerkesztőjével – egyebek mellett – arról beszélgettünk, hogy miként adhat egyszerre politikai legitimációt 1956 szabadságharca és forradalma hatvannégy évvel később, 2020-ban, egy demokratikus úton megválasztott kormánynak. Az interjúból az is kiderül, hogy a történész szerint sikeres politikát transzcendens, metafizikai háttér és erős képzelőerő nélkül nem lehet felépíteni, fenntartani. Ugyanakkor Békés Márton személyes ambícióiról, terveiről és következő kötetéről is beszélt a hirado.hu-nak.

Békés Márton

– Hogyan adhat legitimációt az 1956-os szabadságharc 2020-ban egy demokratikus úton megválasztott kormánynak?

– A magyarság élete ezer éve az állam megteremtése, felépítése, majd visszahódítása, újbóli létrehozása és megvédelmezése körül folyik. Az elmúlt kétszáz évben ez úgy nézett ki, hogy 1825 és 1848 között egy birodalmon belüli önálló államiság kialakítása volt a cél, amely kísérlet elbukott, és az 1867 és 1918 közötti fél évszázadban az Osztrák–Magyar Monarchián belüli, a szuverenitás megosztásáról is szóló kiegyezéses rendszer működött. Trianon után negyedszázadon át egy fokozatosan szűkülő pályán mozgó, független Magyarországról beszélhetünk. 1944 és 1989/90 között megszállt, vagyis állami függetlenségünktől és nemzeti szuverenitásunktól is megfosztott ország voltunk, de a rendszerváltoztatást követő két évtizedben sem kaptunk vissza mindent, hiszen a posztkommunista elit és a vele szövetséges liberális értelmiség eltérítette a folyamatot.

Most, az elmúlt tíz évben van – úgyszólván évszázados időhorizonton nézve először – lehetőség arra, hogy egy kellő demokratikus felhatalmazással rendelkező kormány az állami függetlenség mellé a kibővített nemzeti szuverenitást is odaillessze. 1956 annak a történetpolitikai missziónak a szempontjából számít ma – nemzeti és demokratikus – előképnek, ami az elmúlt kétszáz év folyamatos tétje volt, vagyis hogy a magyarság kívül és belül is önrendelkező legyen.

– Az 56-os szabadságharcnak nem volt kifejezett politikai arcképe. Azaz: nem lehetett egyetlen kiplakátolható politikusarchoz sem kötni az események sodrát. A nép transzcendens, a demokrácia általános játékszabályainál sokkal magasztosabb módon tudta kinyilvánítani szabadság- és igazságvágyát. Mitől egyedülálló esemény a világtörténelemben 1956?

– A forradalom napjaiban Németh László valóban azt írta, hogy ez egy „vezér nélküli felkelés”, Illyés Gyula naplójegyzeteiben pedig úgy fogalmazott, hogy a forradalomnak nincs miniszterelnöke, de ha lenne, akkor csak olyasvalaki lehetne, aki végig mer menni a körúton. Németh találta meg szerintem a kulcsot 1956-hoz, mikor azt írta, hogy megfordultak a még a 19. századból ismert pólusok, mert nem a nép követi az írót, azaz az értelmiségit, hanem fordítva.

Vagyis 1956 kollektív, nemzeti erőfeszítés volt, a legdemokratikusabb dolog, ami valaha a világtörténelemben színre került. Ráadásul demokratikus voltánál fogva volt nemzeti, és fordítva, ami bizonyítja a népszuverenitás és a nemzeti szuverenitás egymástól való elválaszthatatlanságát.

– A jobboldal ezzel a transzcendens, metafizikai háttérrel tudja a politikai térben leverni a materialista és a népet igazán soha meg nem értő magyar baloldalt?

– Anélkül, hogy politikai tanácsokat adnék, történészként mondom, hogy csak így lehet. Napóleon szerint az embereket csak a képzeletüknél fogva lehet vezetni, de ismét Illyés naplóját idézhetem arról, hogy 1956-ban a tüntető bányászok nem a valóban kevés fizetés és a csökkentett fejadag ellen mozdultak meg, hanem a nemzeti lobogó és a címer visszaállításáért. Egyébként is, a közkeletű nézettel szemben, legalábbis idehaza biztosan, a jobboldalt jellemzi a lázadó attitűd, hiszen mítoszai rendre forradalmak, felkelések, szabadságharcok, rendszerváltások: 1848, 1956, 1989. A jobboldal azért kapcsolódik ezekhez erősen, érzelmi töltettel és gazdag politikai képzelettel, ellentétben a liberális baloldallal, mert ezeket a küzdelmeket a nemzeti önrendelkezés kiharcolásáért, helyreállításáért vívták, a jobboldal önképe, identitása pedig ma is ez.

– Az ön számára ki a legfontosabb ötvenhatos hős?

– Az Erdélyből áttelepült, egykor még vöröskatonaként is szolgáló fuvaros, Szabó János, a Széna tériek vezetője, aki a legidősebb kivégzett forradalmár volt, és Vas Zoltán villanyszerelő, józsefvárosi felkelő között nem tudok dönteni. Mindkettejükben azonos, hogy a harcok alatt zsákmányoltak egy-egy Kalasnyikov gépkarabélyt, amelyet egyébként éles körülmények között először Budapesten vetettek be. Szabó bácsiról felvétel is készült, amikor a tűzszünet idején fiatal nemzetőrök gyűrűjében állva megcsókolja fegyverét, Vass pedig egy akkoriban igen ritka, behajtható válltámaszú példányt fog a kezében egy fényképen, valamikor november elején.

– A rendszerváltás során ténylegesen helyreállt a kizökkent rend és idő, a nép pedig valóban hazaérkezett a saját életébe, amelyből kirekesztette őt a forradalom utáni, mindent és mindenkit korrumpáló diktatúra és a mögötte felsorakozó Vörös Hadsereg?

– Az 1989/90-es rendszerváltoztatás betetőzte azt a folyamatot, amely négy évtizeden keresztül folyt a szovjet megszállással és a reá támaszkodó diktatúrával szemben, eleinte politikai ellenállásként, majd földalatti mozgalomként, 1956-ban forradalom és szabadságharcként, végül csendes morgolódásként, aztán 1988-tól kezdve tömegtüntetések formájában. Az antikommunista ellenállás legdirektebb formája kétségtelenül 1956 volt, amelynek lelki aranytartaléka kitartott egészen 1989-ig – nem véletlen, hogy a rendszerváltoztatás szimbólumai között számos forradalmi rekvizítumot találunk (lyukas zászló, Kossuth-címer, Nagy Imre és mártírtársai újratemetése, köztársaság kikiáltása október 23-án).

Jelképes értelemben feltétlenül, alkotmányjogilag és gazdaságilag mindenképpen, a nemzetközi integrációnk kereteit tekintve szintén megtörtént a rendszer leváltása, csak éppen korszakot nem sikerült váltani, mert az 1945-ben kezdődő progresszív korszak folytatódott a posztkommunizmus 1990 és 2010 közötti húsz éve alatt is.

– Miket kell még kiegyenesítenünk, milyen harcok állnak még előttünk?

– Az előbb említett korszakváltás esélyei 2010-ben nyíltak meg, amit 2010 és 2012 között a kormány ki is használt: az alaptörvénnyel jogilag is befejeződött a rendszerváltoztatás, s ez értelemszerűen egybeesett egy új rendszer kialakításával, amely egyszerre nemzeti és demokratikus, s többnyire Nemzeti Együttműködés Rendszerének vagy egyszerűen Orbán-rendszernek hívják. A feladat ezután a korszakváltás, ami természetesen politikailag erre a rendszerre támaszkodik, de egy még időigényesebb feladatot jelent, itt ugyanis nem politikai vagy gazdasági, hanem szellemi és kulturális munkára van szükség. Ez hosszú távú feladat, ezért is ez a legsürgősebb.

– Hogyan viszonyulnak ma a belpolitika ellenpólusai október 23-hoz?

– A magyarországi baloldal és a hazai liberálisok, mint minden történeti kérdéssel, úgy 1956-tal kapcsolatban is indifferensek vagy egyenesen amnéziásak: elfelejtették, sőt, már arra sem emlékeznek, hogy pontosan mit is felejtettek el.

Miután ’56 nemzeti dimenziója és célja tagadhatatlan, ezért a jobboldal számára forró emlékezetet jelent, újra és újra átéli, referenciát jelent számára, ritualizálja, része az identitásának és beszélt nyelvének, a baloldali és liberális csoportok viszont kihűlt emlékezet gyanánt mindössze a diktatúraellenességét igyekeznek – azt is primitíven aktuálpolitikai keretbe helyezve – beépíteni, ráadásul csak az évfordulós megemlékezéseken. A baloldal esetében ez némileg érthető, hiszen harminc évvel a rendszerváltoztatás és hatvannégy évvel a forradalom leverése után is rossz a lelkiismerete, de érdekes, hogy a különféle, de egyaránt kozmopolita liberális pártok (Demokratikus Koalíció, Momentum, Párbeszéd) is mennyire távolságtartók ötvenhattal kapcsolatban. Ez még az SZDSZ-re sem volt jellemző, sőt az egykori szabaddemokraták kifejezetten – eszmeileg, kulturálisan és személyileg is – ’56-hoz kötődtek, csak nem annak utcai hagyományához (forradalom, népfelkelés, „pesti srácok”), hanem afféle reformkommunista (Petőfi-kör, Nagy Imre alakja) örökségéhez.

– Új és potens történészgeneráció, szellemi alkotóelit kér szót a Kommentár folyóirat kötelékén belül a jobboldalon. Hogyan írhatók le az „újak”?

– Csak a magam és valamelyest talán a 2018 tavaszán megújult Kommentár folyóirat nevében beszélhetek. 2006 körül kezdődött el egy új jobboldali nemzedék színre lépése, amely egészen 2010-ig különböző, hozzá köthető fórumokon nyilatkozott meg (Jobbklikk, Kommentár, Konzervatórium, Mandiner, Tranzit), ezt a közeget s ami történt körülötte, 2008 októberében úgy fogalmaztam meg, hogy „ifjúkonzervatív készülődés”. A kör természetes módon változott, bővült és színesedett, s az elmúlt évtizedben – amellett, hogy néhányan elmaradoztak – ki-ki megtalálta a maga helyét az oktatásban, a közigazgatásban, a médiában, a szellemi és a politikai életben.

A saját feladatomat a lapszerkesztésben és a jó értelemben vett ideológiai munkában látom, szorosabban véve pedig egy olyan önelvű, hazai, nemzeti konzervatív irányzat megfogalmazásában, amely a jobboldali kormányzat szellemi partnere tud lenni.

– Orbán Viktor odafigyel a fiatal tehetségekre, olvassa őket?

– Ha érdemesnek tartja őket erre, akkor gondolom, igen, hiszen legendás arról, hogy az intellektuális érdeklődése szerteágazó és naprakész. Érdekes például, hogy egy – Nyugatról nézve legalábbis – eldugott, erdélyi, nyári ifjúsági rendezvényen tartott 2014-es beszéde, melyben emlékezetes módon az „illiberális demokrácia” kifejezést használta, azóta is napirenden van. Mondjunk egyetlen hazai vagy nemzetközi színtéren tevékenykedő politikust, akinek olyan nagy a politikai és szellemi impaktfaktora, mint Orbán Viktornak! Amint a politikai életben a miniszterelnök és generációja idehaza, de Európa-szerte is úttörőként viselkedik, úgy szellemi értelemben a kormányzat mögött álló filozófia megfogalmazóinak is Vordenkernek (jelentése: a látnok, aki előre gondolkodik – a szerk.) kell lenniük. Czopf Áron megfogalmazása szerint a konzervativizmus az „alázat politikája”; ami arra int, hogy ezt az intellektuális vállalkozást s mindent, ami ezzel jár, nagy-nagy alázattal végezzük s viseljük.

– Vannak önnek politikai ambíciói?

– Politikusi semmiképpen sem, ahhoz sem érzékem, sem tehetségem nincs.

A politikai, pláne a gazdasági hatalomnál egyébként is sokkal jobban érdekel a kulturális hatalom.

Amennyiben a „kulturális hegemónia” kialakítása és az erről való gondolkodás politikai tevékenység, s mi más lenne, akkor azt mondanám, hogy a tevékenységemnek biztosan van politikai vetülete, de ez eléggé indirekt formában érvényesül, s a lényege éppen ez. Éppen ezért a „kultúrharc” sem kenyerem, annál inkább a kultúráért folytatott küzdelem.

– Ha jól tudom harcművészettel is foglalkozik. Több könyve, esszéje központi témája a „harc”. Miért fontos a harc, és a harc elmélyült gyakorlata, gyakorlása?

– Bokszoltam és krav-magáztam, a könyvtáram jelentős része pedig valóban hadtudományi művekből áll. Amint Antonio Gramsci mondta: „Minden politikai harcnak megvan a maga katonai magva.” Azaz az egyes katonai eljárásoknak rendre megtalálhatjuk a maguk politikai vetületét. De ha belegondolunk, Machiavelli A fejedelem mellett megírta a Háború művészetét is, Engels nagyobb katonai szakírónak, mint politikai gondolkodónak számít, a kortárs amerikai paleokonzervativizmus egyik neves alakja, William S. Lind pedig a „negyedik generációs” hadviselés után rögvest a „retró konzervatívok” kulturális programjáról írt könyvet.

A katonai szókincs azért alkalmas a politika és általánosságban a társadalmi, közéleti kérdések leírására, mert kifeni az ellentétek élét, ahelyett, hogy tompítaná őket, így pedig a problémákat világosabban látjuk.

Persze, szerencsére nem minden összeütközés torkollik háborúba, és az élet egészének militarista szemlélete nem lenne több önfelemésztő eljárásnál. A politika azonban mégiscsak harci terep, ha róla írunk s gondolkodunk, akkor érdemes szemantikailag a hadikultúrához fordulni, mert nagyon kifejező. Az évek óta írt könyvtrilógiám befejező részének szövege a napokban készült el, az első rész 2017-ben a gerillaháborúval foglalkozott, a 2019-ben kiadott második Fordul a szél címmel a folyamatban lévő világrendszerváltásról szólt, a kiadás előtt álló harmadik rész címe pedig Kulturális hadviselés, amely a kulturális hatalom elméletét és gyakorlatát foglalja össze.

Ez utóbbi lesz az a kötet, amit a szó szoros és átvitt értelmében is tizenöt éve írok.

– Azért foglalkozik a mai napig kiemelten Gramscival, mert a konzervatívoknak a marxistáktól, a kommunistáktól kell újratanulniuk harcolni?

– Gramsci miatt tanultam meg olaszul!

Gramsci, ez a negyed albán, félig szárd kommunista ízig-vérig olasz nemzeti gondolkodó volt, a börtönben írott füzetei telis-tele vannak a népi irodalom, az olasz nemzeti egység és az anyanyelve iránti forró érdeklődéssel. Az őt elítélő bíró szavai, mely szerint „húsz évre meg kell akadályoznunk ennek az agynak a működését”, bekövetkezett, mert a börtönben szerzett betegségekben halt meg, de az időhorizontban tévedés történt. Egyfelől, mert egy évtized alatt elpusztult, másfelől, mert a hozzá kötött hegemóniaelmélet a 70-es években feléledt, de ezt politikai értelemben nem ideológiai családja, hanem a francia Új Jobboldal használta ki, és gyártott belőle olyan forgatókönyvet, amellyel a „kulturális hegemónia” megszerezhető. Azóta pedig nagyot fordult a világ: ahol Gramsci a proletariátus és a burzsoázia harcát azonosította, ott ma a népek és nemzetek s velük szemben a nemzetközi, globális erők állnak, a politikai hatalom kultúrán keresztül való megszerzéséhez írott jegyzetei pedig univerzálisan használhatók.

Ma Gramsci a miénk.

– Az elmúlt években végre sikerült meghaladni a provinciális, belső konfliktusokat. Sikerült magunk mögött hagyni a népi-urbánus ellentét, szellemi polgárháború problematikáját. Ha valaki még ma is ezt vívja, akkor az már csak árnyékharcot vív. Magyarország más harctérre lépett fel. Az egész nyugati világ által vívott „polgárháború” résztvevői vagyunk. Méghozzá önálló és véleményformáló játékosként ülünk a terepasztalnál. Hogyan lehetne megfogalmazni ennek a „polgárháborúnak” a lényegét és fontosságát?

– 1914 és 1991 között valójában egyetlen világháborút vívtak, amint azt Schmidt Mária megállapította. A végső győztes, az Amerikai Egyesült Államok ezt követően még negyedszázadon át, egészen 2016-ig hegemóniakísérletbe kezdett, amely megbukott. Ekkoriban azonban nemcsak a hosszúra nyúlt „amerikai évszázad” ért véget, hanem a liberális korszaknak is bealkonyodott, sőt, a globalizáció is szerkezetváltásba kezdett. A 2010-es évek a „lázadás évtizede” volt, amelyet sorsszerűen zár le 2020, amikor a Brexit hosszas huzavona, halasztás után megvalósulni látszik, a világjárvány – amely teljes egészében a globalizáció teremtménye, sötét oldalának képviselője – pedig csak sietteti azt az antiliberális folyamatot, amely eddig is zajlott. Ebben a kontextusban érdemes szemlélni az amerikai elnökválasztást s annak kimenetelét is.

A világot alakító két erő, vagyis a katonai és a szellemi közül mindegyik erőteljes mozgásban van: egyfelől a 20. század könnyedén egybeolvasható világháborúja helyett egy »világpolgárháborút« látunk kibontakozni,

amely a globális konfliktusok kicsinyített másait helyben ismétli meg és szabálytalan hadviseléssel (irreguláris és hibrid háború, proxy- és zombiháborúk) folyik; másfelől mintha valamiféle általánosságban vett „utániságban” élnénk, úgy értem: posztmodern viszonyok között egy posztbipoláris világban. A naptárhoz képest jelentős késéssel a szemünk előtt formálódik ki a 21. század arca, s hogy milyen vonások kerülnek rá, éppen ez a nemzeti és a globális erők folyamatban lévő mérkőzésének tétje.

– Aki a múlttal foglalkozik, annak van véleménye a jövőről is. Milyen végkimenetelt lát maga előtt ebben a háborúban?

Ronald Reagan hidegháborús haditerve szimpatikus: »Mi győzünk, ők veszítenek!« Ez arra, hogy újabb ezer évünk legyen, számunka is jó stratégiának látszik.

A fotókat 2019-ben Bakos Zoltán készítette.