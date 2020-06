Már több tízezer teqballasztal készül évente, a nagy cél az olimpia

Megosztás Tweet



Nagyon jól állunk álmaink megvalósításában, hogy egy napon olimpiai sportág legyen a teqball – árulta el a hirado.hu-nak a magyar fejlesztésű sportág társalapítója, Borsányi Gábor. Elmondta, hogy most már a nagy sztárok érdeklődnek a játék iránt, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte. A magyar játékosok a világ élvonalában szerepelnek, és folyamatosan növekszik a hazai utánpótlásbázis. Elhangzott, hogy évente több tízezer darab készül el a különleges, több sportágra kifejlesztett teqballasztalból, amelyet a világ minden részébe exportálnak.

– Magyarországon készülnek a különleges teqballasztalok. Hány fő dolgozik a gyártásban, melyek a célpiacok?



– Tavaly decemberben elkészült az egyéni vásárlók számára az összecsukható Lite teqballasztal, ami nagy előrelépést jelentett, hiszen ezek kisebb anyagi ráfordítás mellett érhetők el. A sportág népszerűsítése és ismertsége miatt is fontosak számunkra az egyéni vásárlók.

A gyártás és az összeszerelés is részben Magyarországon történik. A 6500 négyzetméteres biatorbágyi logisztikai központban szereljük össze az asztalokat, de Székesfehérváron is vannak alvállalkozóink.

A logisztikai centrumban hatvan fő foglalkozik összeszereléssel, és innen szállítjuk ki a terméket a világ összes tájára, évente több tízezer darabot. Elsősorban az európai országokra szeretnénk fókuszálni, de jelen vagyunk Ázsiában és Amerikában is. Azokban az országokban vagyunk erősebbek, ahol már nemzeti szövetségek működnek.

– Az értékesítés hogyan oszlik meg a magánvásárlók és a profi felhasználók között?

– Az összecsukható teqballasztalt a magánemberek veszik, a másik típust intézményi vásárlók, főleg iskolák, önkormányzatok vagy szállodák. Az ipari felhasználásra készült asztalok anyagösszetétel szempontjából nagyon strapabírók. A sportklubok igényeik szerint mindkét típusból vásárolnak, így sok esetben a könnyen összecsukható, mobilabb asztalokat is keresik.

A világbajnok és aranylabdás Ronaldinho brazil válogatott labdarúgó fejel a teqballt bemutató budapesti rendezvényen, az Expo téren 2016-ban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

– A teqballasztalt a focin kívül más sportágakban is lehet használni?

– Igen, rájöttünk, hogy ez egy multifunkciós sporteszköz, ami azért jó, mert nemtől, kortól és tudásszinttől függetlenül mindenki tudja használni. A teqballal együtt öt különböző teqágat, valamint négy parasportot lehet játszani rajta, ezek a teqvoly, a kézilabda-alapú qatch, teqis és teqpong. Ezért külön kezeljük a teqballt ettől a négy sportágtól, amelyeknek önmagukban is hatalmas a tömegbázisa, így az egyes teqágaknak is megvan a létjogosultsága, és a visszajelzések is ezt igazolják. Az egyik teqvolyvideót néhány nap alatt több mint hárommillióan tekintették meg. Komoly pénzdíjas versenyeket is szervezünk. Az első teqpong világbajnokságunkra 52 országból érkeztek versenyzők. A sportágak sikere függ a szabályrendszertől, a versenyeztetéstől és attól is, milyen eseményeket tudunk köréjük rakni. Ezért folyamosan bővítjük a sportcsapatunk létszámát, és szeretnénk a világ minden pontjára elvinni az összes teqballágat.

– Ez azt jelenti, hogy ezeknél a sportaktivitásoknál is létrehoznak nemzetközi szövetségeket, hogy koordinálják a versenyeket?

– Jelenleg több mint százhúsz országban vagyunk jelen, és a már bejegyzett teqball nemzeti szövetségek száma ötvenöt, de ez folyamatosan növekszik. Ennek feltételei országonként változnak, valahol szigorúbbak, valahol rugalmasabbak a szabályok. A Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) célja, hogy mindenhova eljuttassuk a sportágat, és megtaláljuk azokat a jó kapcsolattal rendelkező agilis partnereket, akik az adott országban előre tudják vinni a sportágat. Sok energiát és pénzt fordítunk arra, hogy minden kontinensen komoly pénzdíjas versenyeket rendezzünk. A koronavírus-járvány miatt ez most nem egyszerű, de ahogy feloldják a korlátozásokat, ismét hatalmas erővel folytatjuk a szervezést. Nem lehet sportágat felépíteni elérhető sporteszköz, játékosok és szervezett versenyek nélkül.

– Mik az eddigi tapasztalok? Mennyire lehet érdekes a televíziós társaságoknak a teqball, piacképes ez a sport?

– Első körben az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb nézőhöz eljuttassuk a sportágat. Amikor a szabályokat megalkottuk, próbáltunk a játékosok, a bírók, valamint a helyszíni és az otthoni nézők fejével is gondolkodni.

Úgy vélem, hogy sikerült olyan szabályrendszert összerakni, hogy az mindenkinek megfeleljen, hogy a versenyzők élvezzék a játékot, a bíróknak lehetőleg kevés szubjektív ítéletet kelljen hozniuk, és a nézőknek se legyen unalmas, és ne kapcsoljanak el egy közvetítésről.

Ez fontos, mivel nagyon felgyorsult világban élünk. Több sporttelevízióval is tárgyalunk, úgy érzékeljük, hogy nagy az érdeklődés a jövőbeni együttműködés iránt, és mi is rugalmasan állunk minden megkereséshez. Különböző versenytípusokat állítottunk össze, a challenger versenyektől kezdve, a Grand Prix-ig, és világbajnokságokig. A versenynaptár kialakítása összefügg a tévés közvetítésekkel.

– Úgy értesültem, hogy változnak a szettponthatárok, és visszatér a 12 pontos verzió a teqball esetében.

– Igen. Húsz helyett 12 pontra csökken egy szett hossza, ezáltal gyorsabb és látványosabb lehet egy mérkőzés. (A győzelemhez két győztes szett kell – a szerk.) Azt vettük észre, hogy a 20 pontos szetteknél a játékosok nem fókuszáltak végig, és sokan úgy gondolták, hogy nem baj, ha mondjuk négy ponttal elhúzott az ellenfél, azt még meg tudják fordítani. A rövidebb szettek esetében viszont sokkal jobban kell összpontosítaniuk a játékosoknak, és már nem fér bele, hogy kiengedjenek, ezáltal még minőségibb játék fog kialakulni.

– Ronaldinho lett a sportág nagykövete pár éve. Terveznek még világhírű sztárokat megnyerni a sportágnak?

– A brazil játékos továbbra is a sportnagykövetünk, de nagy öröm számunkra, hogy folyamatos az érdeklődés, mind az aktív, mind a már visszavonult játékosok körében a sportág iránt. Az amerikai és a brit sajtó is arról cikkezik mostanában, hogy David Beckham imád játszani a fiaival a kertben.

A sztárok körében folyamatos az érdeklődés, és már eljutottunk oda, hogy nem nekünk kell kopogtatnunk az ajtóikon.

– Egy interjúban arról beszélt, hogy távlati célként szerepel a teqball elismertetése olimpiai sportágként. Ennek az előkészületeiről mit lehet tudni?

– Jó néhányan megmosolyogták, amikor pár éve bejelentettük, hogy távlati célunk között szerepel, hogy olimpiai sportág legyen a teqball. Azt szoktam mondani, hogy ezekből a mosolyokból folyamatosan erőt merítünk, és mindenkinek bebizonyítjuk, hogy elérjük célunkat.

Magyarországon kevesen tudják, hogy hatalmas lépést tettünk azzal, hogy az Ázsiai Olimpiai Tanács hivatalos sportágként ismerte el a teqballt, ráadásul rekordidő alatt, mindössze 16 hónap alatt, ami akár Guinness-rekord is lehetne.

Ezzel pedig közelebb kerültünk céljaink megvalósításához. Szóval, nagyon jól állunk az álmaink megvalósításában.

– Mit lehet tudni az idei év egyik legnagyobb teqball eseményéről? A Dél-kínai-tenger mellett fekvő Sanya ad otthont az Ázsia Játékoknak.

– A járványhelyzet átírta a terveket, de a jelek szerint az év végén megrendezik a sanyai versenyt. Ezt hivatalosan is elismeri a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és kiemelt sporteseményként tartják számon. Azért is különösen fontos, mert hivatalos éremosztás is lesz, vagyis, aki itt nyer, az beírja magát a sport történetébe.

– Hogy áll a sportág fejlődése Magyarországon?



– Mint teqball alapító ország,

a magyar versenyzők a világ élvonalába tartoznak.

A Blázsovics Ádám–Bányik Csaba-duó a decemberi világbajnokságon visszavágott a 2018-as döntőben elszenvedett vereségért. Most már eljutottunk oda, hogy ebben a sportágban is elkerülhetetlenné vált a folyamatos edzés. Ahhoz, hogy valaki a csúcsra érjen, naponta több órát kell edzeni, ez pedig a sportág fejlődését mutatja. Nagyon komoly versenyzők vannak Franciaországban, és az ázsiai országokban is sok ügyes játékos van.

– Hány klub működik itthon?

– A magyarországi klubok száma folyamatosan növekszik, számuk meghaladja a százat. Az év végi világbajnoki kvalifikációs versenyen óriási csata várható. Próbálunk mindenkit a szakosztályok irányába terelni. Azon dolgozunk, hogy minden versenyző egyesület vagy szakosztály színeiben induljon el egy versenyen. Tervünk, hogy a Magyarországon működő komoly múlttal rendelkező sportklubnak legyen saját teqball szakosztálya. A Magyar Labdarúgó-szövetség is aktív szerepet vállal a sportág népszerűsítésében. Három éve együttműködést kötöttünk, amelynek keretében hatszáz asztal került az érdeklődő csapatokhoz.

– Mekkora humán erőforrással rendelkezik a teqball? Mit lehet tudni az idei világbajnokság helyszínéről?

– Jelenleg százkilencvenen vagyunk a Teqball-központban, különböző tevékenységi körökben. Mindenki azon dolgozik, hogy előre vigye a sportágat. Ahogy jönnek a sikerek, ez egyre több feladattal jár.

A 2020-as év végi világbajnokság pontos helyszínéről még folynak a tárgyalások, ami a vírushelyzet miatt lelassult. Három európai ország maradt versenyben.

Ahogy megszületik a döntés, nyilvánosságra hozzuk.

– Mi várható a közeljövőben a sportág magyarországi népszerűsítésében?

– Éppen egy nagy volumenű pályázati projekten dolgozunk, hogy a magyarországi önkormányzatok, tanintézmények, cégek, csapatok számára is könnyen elérhetővé váljon a száz százalékban magyar sporteszköz.