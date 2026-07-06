Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában

Újabb, több mint 23 ezer éves sziklavéseteket fedeztek fel a portugáliai Coa-völgyi Régészeti Parkban, amely 1998 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján – számolt be róla vasárnap a Lusa portugál hírügynökség.

A kutatók a Coa-völgyi Régészeti Parkban, a Fariseu lelőhelyen tárták fel a több mint 23 ezer éves sziklavéseteket, amelyek az őskőkor egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrájából, az időszámításunk előtt 22 000 és 17 000 között virágzó solutréi kultúrából származtak – mondta el a feltárást vezető Thierry Aubry a Lusa hírügynökségnek.

A Fariseu lelőhelyen 2020 óta folynak ásatások, ott fedezték fel a mindeddig legnagyobb, 3,5 méteres őstulok rajzot, amelyet több mint 23 ezer évvel ezelőtt faragtak a palakőzetbe.

A sziklavéseteket a Coa folyótól mintegy 50 méterre fekvő, úgynevezett 9-es szikla felszínén találták a régészek. A most feltárt újabb sziklarajzokat akkor fedezték fel, amikor az elmúlt évek áradásainak üledékét távolították el a szikláról. A vésetek egyebek között ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak.

A sziklavésetek elkészítéséhez az őskori emberek ugyanazt a típusú szerszámot használták, és a rajzok is egységes stílusról árulkodnak – idézte Thierry Aubryt a portugál Observador.pt hírportál. Joao Paulo Sousa, a Coa Park Alapítvány elnökének közlése szerint a régészek idén 60 új sziklavésetet fedeztek fel a régészeti parkban, ahol jelenleg 1600 azonosított kőzet található 104 régészeti lelőhelyen, összesen több mint 15 650 motívummal, túlnyomórészt paleolit vésetekkel, amelyeket mintegy 30 ezer évvel ezelőtt készítettek.

A mintegy 20 ezer hektáron elterülő hatalmas szabadtéri galériát, a Coa-völgyi Régészeti Parkot 1997-ben minősítették nemzeti emlékhellyé, 1998-ban pedig az UNESCO felvette a világörökségi helyszínek közé.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)