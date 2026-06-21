Gurul, sétál és kígyózik is, ha kell a NASA új holdjárója

A NASA új, rendkívüli terepviszonyokra tervezett rover prototípusa már a földi teszteken is látványos eredményeket ért el. Az ERNEST nevű rover mesterséges intelligenciával támogatott önálló navigációja és különleges futóműve olyan holdi és marsi expedíciók előtt nyithatja meg az utat, amelyek a jelenlegi bolygójárók számára egyelőre elérhetetlen területeket célozhatnak meg.

A NASA új prototípusa olyan terepeken is boldogulhat, amelyek eddig komoly kihívást jelentettek a bolygójárók számára. Az ERNEST nevű kísérleti roveren végzett tesztek igen ígéretesek, és a kutatók várakozásai szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a hold- és marsküldetéseken bevetett eszközök a jövőben nagyobb önállósággal és fejlettebb mozgásképességekkel rendelkezhetnek – hívta fel figyelmet a Techxplore.

A dél-kaliforniai Colorado-sivatagban végzett legutóbbi teszteken az ERNEST mintegy 26 kilométert volt képes megtenni úgy, hogy a mérnököknek alig kellett beavatkozniuk. A NASA Jet Propulsion Laboratoryjában (JPL) fejlesztett, 1,2 méter hosszú járművet kifejezetten szélsőséges terepviszonyokra tervezték.

A rover egyik legfontosabb újítása az aktív felfüggesztési rendszer, ugyanis mindegyik hálós kereke külön mozgatható, így a jármű képes átlépni olyan akadályokat, amelyek a Curiosity vagy a Perseverance marsjárókat megállítanák. A szerkezet a súlyelosztást is folyamatosan szabályozza, és többféle mozgásmódra képes. A hagyományos gurulás mellett kerekeken „sétálhat”, kígyószerű mozgással haladhat előre, valamint oldalirányban is közlekedhet.

Issa Nesnas, a JPL vezető technológusa szerint a tesztek célja, hogy egyszerre fejlesszék tovább a mobilitást biztosító hardvert és az autonóm vezérlőszoftvert, mivel a jövőbeli holdmissziók során a járműveknek hosszú távolságokat kell majd megtenniük nehezen járható felszíneken változó fényviszonyok között.

A kutatók elképzelése szerint az ERNEST-tesztek tapasztalatai alapján egy kétszer nagyobb holdjáró is megépíthető. A legutóbbi tesztsorozat során a rover óránként egy kilométeres sebességet ért el, ami jelentős előrelépést jelent a jelenlegi marsjárókhoz képest.

James Keane bolygókutató szerint egy ilyen jármű lehetővé teheti, hogy a kutatók valódi „kirándulásokat” hajtsanak végre a Holdon vagy akár a Marson.

Az ERNEST fejlesztése eredetileg a NASA évtizedek óta alkalmazott, billenővázas felfüggesztésének továbbgondolásával indult. A mérnökök két kisebb prototípus segítségével 11 különböző kialakítást vizsgáltak, majd holdporhoz hasonló anyaggal feltöltött tesztpályákon hónapokon át elemezték a viselkedésüket.

A végleges konstrukció 2024 őszére készült el, ám a hardver önmagában még nem jelentett teljes megoldást. A fejlesztők mesterséges intelligenciára épülő megerősítéses tanulást alkalmaztak, hogy a rover saját tapasztalatai alapján sajátítsa el a megfelelő manővereket. Ennek érdekében a JPL nagy pontosságú szimulációs környezetet hozott létre, amelyben a mérnökök egyszerre több ezer órányi virtuális tesztet futtathattak le egyetlen hétvége alatt.

A hosszú képzési folyamat után az ERNEST-et

homokbuckákkal,

törmelékkupacokkal,

lépcsőkkel és

meredek lejtőkkel

kialakított akadálypályán is kipróbálták. A rover önállóan találta meg a megfelelő útvonalakat, és több tesztet sikeresen teljesített. A következő fejlesztési szakaszban a rendszer már maga döntheti el, mikor érdemes az aktív felfüggesztést használni, és hogyan kerülje el a veszélyes akadályokat. A kutatók szerint ezek a képességek fontos szerepet kaphatnak a Hold egyenetlen felszínének feltérképezésében, valamint a jövő távoli bolygókutató küldetéseiben egyaránt – adta hírül a Világgazdaság.