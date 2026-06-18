Egyetlen fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában az évtized első felében a HPV-oltás eredményeként

A humán papillomavírus (HPV) elleni oltási kampány eredményeként egyetlen fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában a 2020-as évtized első felében – áll a Lancet című tekintélyes brit orvosi szakfolyóirat által csütörtökön ismertetett tanulmányban.

A felmérés a 20-24 éves korosztályra terjedt ki, és megállapította, hogy ebben a korcsoportban a 2020 eleje és 2024 vége közötti öt évben egyetlen olyan haláleset sem fordult elő, amelyet méhnyakrák okozott volna. A Lancet szakértői kiemelik, hogy ez volt az első olyan ötéves időszak, amikor a vizsgált korosztályban senki nem halt meg ebben a súlyos betegségben.

A hétoldalas tanulmány szerint

a vizsgálatba bevont 20–24 év közötti fiatal nők 88-90 százaléka 12-13 éves korában megkapta a HPV-oltást.

A Lancet történelmi visszatekintésű statisztikai modellszámításai szerint a vizsgált lakossági mintában a HPV-oltás nélkül ugyanebben az öt évben 23-an haltak volna meg méhnyakrákban.

A tanulmány szerzői szerint a beoltott nők minden korcsoportjára vetítve hozzávetőleg kétszáz, méhnyakrák okozta halálesetet sikerült elkerülni a HPV-vakcina alkalmazásával a 2024 végén zárult öt évben.

Valószínű azonban, hogy ez a szám is csak csekély töredéke az oltás potenciális hatásainak, mivel legalább a következő két évtizedben várhatóan exponenciális ívet követve emelkedik a vakcina által megakadályozott méhnyakrák-halálozások száma a HPV-oltásban részesített nők körében – fogalmaznak a Lancet tanulmányának szerzői.

Azok körében, akik az oltást tizenéves koruk elején megkapják, gyakorlatilag nullára csökken annak a kockázata, hogy későbbi életszakaszaikban méhnyakrákban meghaljanak – áll a szakfolyóirat csütörtöki írásában.

A brit kormány egészségbiztonsági hivatala közölte ugyanakkor, hogy felmérése szerint az angliai átoltottsági ráta csak 76 százalék volt 2024-2025-ben a 15 éves lányok körében, vagyis jelentősen elmaradt az ENSZ Egészségügyi Világszervezete által a méhnyakrák kialakulásának teljes körű megakadályozásához szükségesnek tartott 90 százalékos minimumtól.

Angliában az iskoláskorú lányoknak 2008 óta van lehetőségük a HPV-oltás beadatására, és 2019-ben a fiúk oltását is megkezdték, annak érdekében, hogy ne adják át másoknak a vírust.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)