Copernicus: A világ második legmelegebb májusa volt az idei

A Copernicus éghajlatmegfigyelő szolgálat adatai szerint 2026 májusa a második legmelegebb május volt a feljegyzések kezdete óta. A klímaváltozás és a kialakulóban lévő El Niño együttes hatása világszerte rekordközeli hőmérsékleteket, hőhullámokat és szélsőséges időjárási jelenségeket eredményezett.

A májusi melegrekordot 2024-ben mérték. Az idei május globális átlaghőmérséklete 1,42 Celsius-fokkal volt magasabb a 19. századi, iparosodás előtti korszak átlaghőmérsékleténél. Európa nyugati részén ez a hőmérsékletemelkedés az év ilyen korai szakaszában szokatlanul erős hőhullámokat okozott. Melegrekordok dőltek meg Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Portugáliában is.

A C3S szerint az Európában tapasztalt rendkívüli hőség megerősítette a tudósok azzal kapcsolatos előrejelzését, hogy a klímaváltozás hogyan fogja érinteni a világ leggyorsabban felmelegedő kontinensét. A Csendes-óceán egyes területein is rendkívül magas hőmérsékleteket mértek, amit az El Nino-jelenség várhatóan még tovább szít majd.

Májusban a világ szélsőséges időjárási eseményei között áradások sújtották Törökország, Bulgária és Moldova egyes régióit, miközben Európa nyugati, középső és keleti térségének legnagyobb részén – Spanyolországban és Olaszországban is – szokatlan szárazság volt.

Európán kívül, Észak-Amerika délkeleti részén, Ázsia indiai szubkontinenstől északabbra fekvő térségében, Kína nyugati részén, Brazília egyes területein, Afrika déli részén és Ausztrália egyes régióiban szintén kirívóan csapadékos időt tapasztaltak. Az átlagnál szárazabb idő volt ugyanakkor az Egyesült Államok középső részén, Közép-Ázsia nagy területein, Madagaszkáron, Ausztrália délnyugati vidékein, és Dél-Amerika legnagyobb részén.

Az El Nino időjárási jelenség várhatóan a következő hónapokban alakul ki, és világszerte szélsőséges időjárási eseményeket okozhat – jelezte a Copernicus a jelentésben. Az El Nino 2-7 évente jelentkező természetes jelenség, amikor a gyengülő passzátszelek miatt jobban felmelegedik a Csendes-óceán keleti része. Ennek eredményeként általában emelkednek a globális hőmérsékletek és változik a csapadékeloszlás, ami egyes régiókban aszályt, másokban pedig heves esőzéseket jelent.

A kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula