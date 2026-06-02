ENSZ: Az El Nino újabb hőhullámokat és szélsőséges időjárást hozhat világszerte

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO) szerint az El Nino időjárási jelenség a következő hónapokban tovább növelheti a globális átlaghőmérsékletet, miközben fokozza a hőhullámok, aszályok, áradások és trópusi viharok kockázatát. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a világ országainak már most fel kell készülniük a várható szélsőséges időjárási hatásokra.

Az ügynökség szerint az óceánok felmelegedése által erőteljesebbé váló El Nino júniustól augusztusig átlag feletti hőmérsékletet hozhat a világ legnagyobb részén, és az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat.

A közleményben kiemelték, hogy egyelőre nem lehet pontosan tudni, milyen erővel érkezik az El Nino, hozzátéve, hogy szakértők már több modellt is felállítottak ezzel kapcsolatban, mindazonáltal leszögezték: a világnak fel kell készülnie az érkezésére.

„Erős El Ninóra kell készülni, amely súlyosbítja a szárazságot, az áradást, és növeli a hőhullámok kockázatát mind a szárazföldön, mind az óceánokon” – hangsúlyozta Celeste Saulo, a WMO főtitkára. A szervezet közlése szerint pedig a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságot, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő.

Saulo emlékeztetett arra is, hogy a 2024-ben megdőlt hőmérsékleti rekordoknak az El Nino volt az egyik okozója, és figyelmeztetett arra, hogy a szélsőséges hőhullámokkal nő a veszélye a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségeknek és az élelmiszer- és vízkészletek csökkenésének.

„Azok a közösségek, amelyek már így is a fennmaradásért harcolnak, további nehézségekkel lesznek kénytelenek szembenézni” – tette hozzá.

A WMO részéről kiemelték továbbá, hogy bár kellő óvatossággal fogadják egyes országok meteorológiai intézeteinek jóslatát, amely szerint az idén érkező El Nino az évtizedek óta mért leghevesebb lehet, elmondták, hogy máris szokatlanul meleg, az átlagot 6 Celsius-fokkal is meghaladó felszín alatti hőmérsékleti viszonyokat észleltek a Csendes-óceán trópusi részén.

António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, a mérési eredmény újabb figyelmeztetés a világ felé azzal kapcsolatban, hogy hagyjon fel a fosszilis tüzelőanyagok használatával, és forduljon a megújuló energiaforrások felé. „Az El Nino-jelenség olajat önt a felmelegedő világ tüzére” – fogalmazott.

