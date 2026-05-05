Megválasztották az MTA új elnökét, Pósfai Mihály fogja vezetni a tudományos akadémiát

Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökévé a tudós testület 200. közgyűlésén kedden – közölte az MTI.

Az MTA 200 éves közgyűlését hétfőn tartották. Beszédet mondott az eddigi akadémiai elnök, Freund Tamás, valamint Magyar Péter leendő miniszterelnök is. Tanács Zoltán leendő tudományos miniszter szintén jelen volt az ülésen.

A hétfői ülés után kedden tartották meg a tisztújítást,

és Pósfai Mihályt választották meg elnöknek.

A főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkárhelyettes Kovács Ilona pszichológus lett.

Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Borhy László régész, Miklósi Ádám biológus és Perczel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól.

Ezek az elképzelései az új elnöknek

Pósfai Mihály az elnökjelölti koncepciójáról szóló dokumentumban többek közt azt írta: „Az Akadémia egyik alapvető feladata továbbra is a tudományos minőség képviselete és védelme. Ide tartozik a megalapozott tudás elválasztása a vélekedésektől, valamint az a következetes munka, amely a tudományos állítások ellenőrizhetőségét és értelmezhetőségét biztosítja. A felgyorsult információáramlás és az áltudományos tartalmak terjedése közepette ez a munka nem látványos, de egyre nagyobb jelentősége van.”

„Az Akadémia akkor tudja a fenti küldetését teljesíteni, ha saját közösségére támaszkodva szólal meg: a különböző tudományterületek tapasztalatait összekapcsolva, testületi mérlegelés után, következetesen. Az Akadémia előtt álló feladatok ellátásához rendelkezésre áll a tudás, a tapasztalat és a közösség. A következő időszakban az a kérdés, miként tud az intézmény ezekkel élni: hogyan tudja saját eszközeit úgy használni, hogy hozzájáruljon a magyar tudományos élet egészének működéséhez és hitelességéhez” – tette még hozzá.

Pósfai Mihály geológus, aki külföldi egyetemeken is kutatott

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja szerint Pósfai Mihály 1963. április 19-én született Szombathelyen.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) geológus szakán szerzett diplomát 1987-ben, doktori ösztöndíjasként az ELTE Ásványtani Tanszékén a szulfidásványok kristályszerkezetével foglalkozott. Ezt követően a Közép-Európai Egyetem környezettudományi posztgraduális képzésén vett részt, majd ösztöndíjasként néhány hónapig a Stockholmi Egyetemen folytatta tanulmányait. 1992-ben PhD fokozatot szerzett földtudományból, 2004-ben az MTA doktora lett, majd 2005-ben a Veszprémi Egyetemen habilitált. 1994-től docens, 2006 óta a veszprémi Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete, Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára.

1992 és 1998 között hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban, több mint négy évig az Arizona State University geológia tanszékén és elektronmikroszkóp laboratóriumában dolgozott. 2004-ben és 2005-ben néhány hónapot a Cambridge-i Egyetemen töltött vendégkutatóként.

Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két, meglehetősen különböző területére terjed ki: a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszolrészecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csaknem 200 tudományos közleménye, tanulmánya jelent meg.

2010-ben az MTA levelező, 2016-ban rendes tagjává választották. Az Academia Europaea rendes tagja. 2014-ben az MTA veszprémi regionális bizottságát vezette.

Számos szakmai elismerés mellett 2010-ben Akadémiai Díjban részesült.

2026-ban a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozatával tüntették ki.

2016-ban Széchenyi-díjat kapott a környezeti ásványtan területén, elsősorban az élő szervezetekben képződő mágneses ásványok vizsgálatával kapcsolatos eredményei, valamint nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Kiemelt kép: Pósfai Mihály (Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás)