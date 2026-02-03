Minden harmadik fiatal bántalmazta már a szüleit – sokkoló jelenségre derült fény egy új kutatásban

Meglepően gyakori, mégis alig beszélünk róla: a fiatalok szüleikkel szembeni fizikai agressziójáról. Egy zürichi kutatás szerint a 11 és 24 év közötti fiatalok közel egyharmada legalább egyszer erőszakosan viselkedett a szüleivel szemben, miközben az érintett családok gyakran hallgatnak a problémáról.

Bár kevesen beszélnek róla, a szülők elleni fizikai agresszió a fiatalok körében nem ritka. Egy több mint 1500 résztvevőt követő zürichi longitudinális vizsgálat szerint a megkérdezettek 32,5 százaléka számolt be legalább egy olyan esetről, amikor megütötte, megrúgta a szüleit, vagy tárgyakat dobált feléjük.

Az ilyen konfliktusok leginkább 13 éves korban jelennek meg, majd az életkor előrehaladtával ritkulnak, és fiatal felnőttkorra körülbelül 5 százalékra csökkennek.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ezek többnyire elszigetelt, a pubertás idején kiéleződő családi konfliktusokhoz kötődő esetek, nem pedig tartós erőszakos minták. Ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy az érintettek egy része többször is agresszíven viselkedett.

A jelenség minden társadalmi réteget érint: sem az iskolai végzettség, sem az anyagi háttér nem befolyásolja érdemben az előfordulását. A kockázatot viszont növeli a családon belüli verbális vagy fizikai agresszió, illetve a szülők közötti gyakori konfliktus.

A figyelemhiányos és hiperaktív tünetekkel élő fiatalok szintén veszélyeztetettebbek.