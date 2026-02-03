Hatalmas orvosi áttörés: Elon Musk agychipjével képes a gondolataival irányítani számítógépét egy teljesen lebénult férfi

Egy súlyosan lebénult brit férfi Elon Musk cége, a Neuralink által fejlesztett agychip segítségével képes újra irányítani a kézmozgásait – pusztán gondolataival.

Sebastian Gomez-Pena az elsők között kapta meg az Egyesült Királyságban a Neuralink agychipjét. A fiatal férfi egy baleset után nyaktól lefelé lebénult, nem sokkal azután, hogy elkezdte az orvosi egyetemet. Azt mondja, a technológia teljesen új reményt adott neki – írja a Sky News.

A chipet egy ötórás műtét során ültették be a londoni University College London korházban. Az eszközhöz több mint ezer apró elektróda kapcsolódik, amelyeket egy speciális sebészeti robot juttatott az agy azon területére, amely a kéz mozgását irányítja.

Az agychip képes érzékelni Gomez-Pena agyi jeleit, majd ezeket vezeték nélkül továbbítja egy számítógépnek.

A rendszer megtanulja értelmezni a gondolatait, így amikor arra gondol, hogy megmozdítja az ujjait, a képernyőn egy kurzor elindul, kattint, vagy éppen szöveget jelöl ki.

„Korábban hiába próbáltam megmozdítani bármelyik testrészemet, semmi nem történt. Most viszont, ha a kezem mozgatására gondolok, valami valóban történik” – mondta.

A férfi a chip segítségével képes tanulni is: gondolattal lapoz egy tanulmányban, megnyit és bezár ablakokat, valamint olyan gyorsan kezeli a számítógépet, mint egy egészséges ember egérrel vagy érintőpaddal.

Orvosai szerint az elért eredmények lenyűgözőek.

A brit vizsgálat vezető idegsebésze úgy fogalmazott, a technológia komoly áttörést jelenthet a súlyos bénulással élők számára, akiknek jelenleg nagyon kevés eszköz áll rendelkezésükre az önállóság visszaszerzéséhez. A Neuralink agychipjét világszerte eddig 21 embernél ültették be, mindannyian súlyos mozgáskorlátozottsággal élnek. A kísérletek eredményeit egyelőre nem tették közzé tudományos folyóiratokban, és a technológia széles körű alkalmazása még évekre van.

Kapcsolódó tartalom Példátlan orvosi beavatkozást hajtottak végre Pécsen A beavatkozást komplikációk nélkül zajlott le.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)