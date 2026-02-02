Új korszak előtt áll a Magyar Természettudományi Múzeum

Több mint egy évszázados hiányt pótolhat a Magyar Természettudományi Múzeum új, Debrecenbe tervezett kiállítóépülete és gyűjteményi központja.

Rendkívüli bejelentést tett a kormány pénteken a Magyar Természettudományi Múzeum jövőjéről:

több mint 100 év után először épülhet olyan önálló intézmény, amelyet kifejezetten a múzeum igényeire szabnak.

Az Index beszámolója szerint az új debreceni kiállítóépület és a hozzá kapcsolódó gyűjteményi központ célja, hogy a természetvédelem, a biodiverzitás és a fenntartható fejlődés első számú hazai bemutatóhelyévé váljon.

A tervek alapján az intézmény Közép-Európa meghatározó kulturális és tudományos központja lehet, miközben Európa egyik legmodernebb és legnagyobb természettudományi kiállító- és kutatóhelyeként működne. A fejlesztés Debrecenben, két külön helyszínen valósul meg: a látogatók számára nyitott kiállítóépület a városközpontban, a Nagyerdő területén kapna helyet, míg a gyűjteményi és kutatási központ a Debreceni Egyetem Science Parkjában épülne fel.

A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciója, több mint 11 millió természeti objektummal és mintegy 360 ezer fajjal.

A 43 ezer négyzetméteres, zöldmezős beruházásban megvalósuló gyűjteményi központ hosszú távú megoldást kínálhat az évtizedek óta fennálló raktározási és elhelyezési problémákra.

A fejlesztés célja nemcsak a gyűjtemények biztonságos megőrzése, hanem egy olyan kutatási, oktatási és digitalizációs bázis létrehozása is, amely nemzetközi szinten is meghatározó szerepet tölthet be. Az új intézmény Debrecen tudományos és kulturális súlyát is jelentősen növelheti, miközben méltó környezetet biztosít a nemzeti természeti örökség számára.

Kapcsolódó tartalom Kiemelték vitrinjéből a koronázási palástot a Nemzeti Múzeumban Ezzel megkezdődött a Magyar Nemzeti Múzeum egyik legfontosabb ereklyéjének otthont adó terem felújítása.

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt