A HUN-REN szerint Brüsszel késlekedése tartja bizonytalanságban a magyar kutatóhálózatot

Folyamatban vannak az egyeztetések a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és az Európai Bizottság illetékes szervei között annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek uniós pályázati részvétele a jogfolytonosság ténye alapján biztosított legyen az intézményrendszer jogi megújulását követően is – közölte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kedden az MTI-vel.

„A jogállásváltozással összefüggő technikai adatváltozások átvezetését mind a HUN-REN, mind az összes 15 kutatási intézménye a 2025. október 27-i bírósági bejegyzést követően haladéktalanul, még november elején kérte az Európai Bizottságtól minden szükséges dokumentum megküldésével. Az Európai Bizottsággal ezt követően több körben folyt egyeztetés a pályázati azonosítókhoz (Participant Identification Code – PIC) kapcsolódó validációs eljárás és technikai adatmódosítás mielőbbi lefolytatása érdekében.

A HUN-REN sürgeti a Bizottság mielőbbi – a kutatási intézmények önálló jogi személyiségére és egyetemleges jogutódlására vonatkozó – egyértelmű magyar jogszabályok szerinti döntését”

– írták a közleményben.

Hangsúlyozták, hogy a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújulása a 2024 decemberében elfogadott HUN-REN törvény alapján valósult meg, amely külön jogszabályban rögzített, új jogi státuszt hozott létre a szervezet számára. Ennek eredményeként a HUN-REN 2025. október 27-étől új jogi keretek között működik, immár nem költségvetési szerv, hanem sajátos jogállású jogi személy, kutatási intézményei pedig szintén önálló jogi személyek, azok minden tulajdonságával.

Mint írták, a HUN-REN törvény azt is egyértelműen kimondja, hogy az átalakulást követően a kutatási intézmények jogutódjai a jogelőd kutatási intézményeknek, és a Fővárosi Törvényszék ennek alapján vette nyilvántartásba a HUN-REN-t és annak kutatási intézményeit. „Az átalakulás általános jogutódlással történt, így a kutatóintézetek változatlan feladatkörrel, működéssel, valamint jogokkal és kötelezettségekkel folytatták tevékenységüket. A kutatási munka és a nemzetközi együttműködések – beleértve az uniós programokban való részvételt – teljes jogfolytonossággal fennmaradtak” – írták.

Hangsúlyozták, hogy a jogállásváltozással összefüggésben az uniós pályázatokhoz kapcsolódó adatváltozások bejelentése egy technikai, adminisztratív lépés, amellyel kapcsolatban az Európai Bizottság illetékes szerveinek biztosítaniuk kell az adatváltozások megfelelő kezelését.

A közlemény szerint mind a HUN-REN, mind az összes kutatási intézménye az új szervezeti forma bírósági nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul kezdeményezték jogi adataik módosítását a szokásos eljárásrendben az Európai Bíróság illetékes szervénél (Central Validation Service – CVS).

„Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos végső döntése még várat magára. A HUN-REN vezetése az elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott a mihamarabbi döntés elősegítése érdekében az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egységével, illetve a kutatási intézmények is kapcsolatban voltak, vannak Brüsszellel.

A folyamatban magyar részről azt emeltük ki egyöntetűen, hogy a kutatási intézmények működése, tevékenysége jogfolytonos, a törvény szerint jogi személyiségük és általános jogutódlásuk annak minden jellemzőjével egyértelmű és vitathatatlan, valamint működésük is ennek megfelelően folyatódott, a jogi formában való átállás semmiképpen nem hatott tevékenységükre, kutatási feladataikra”

– írták, hozzátéve, hogy a CVS mihamarabbi döntést és iránymutatást ígért, hogy a kutatási intézmények uniós pályázatokban való részvételének folyamatosságát biztosítsák.

„A HUN-REN értetlenül áll az előtt, hogy az elmúlt időszakban a többszöri személyes és írásos egyeztetést követően, az egyértelmű jogi helyzet ellenére a CVS továbbra sem hozott még döntést az ügyben, jelentős bizonytalanságot okozva ezzel a teljes kutatási hálózatnak az európai pályázatokban való részvétel tekintetében. A HUN-REN továbbra is sürgeti a mielőbbi, a magyar jogi helyzetnek megfelelő döntést” – írták, hozzátéve, hogy a HUN-REN vezetése és minden kutatási intézmény számára kiemelt prioritás az európai pályázati validációs folyamat és a technikai módosítás mielőbbi lezárása annak érdekében, hogy a hazai kutatóintézetek zavartalanul folytathassák részvételüket a Horizont Európa Kutatási Keretprogramban és más uniós finanszírozású tudományos és kutatási pályázatokban.

Kiemelt kép: Uniós zászlók az Európai Bizottság székháza, a Berlaymont-épület előtt Brüsszelben 2023. március 21-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)