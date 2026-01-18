Letarolta Kínát egy morbid telefonos app, társadalmi dráma áll a háttérben

Kínában az elmúlt hetekben hatalmas népszerűségre tett szert egy különös nevű mobilalkalmazás, a Demumu, amely eredetileg azon a néven futott, hogy „Már meghaltál?”. Az app elsősorban azoknak szól, akik egyedül élnek, és egyszerű, de meglepően figyelemfelkeltő a működése: a felhasználónak minden nap jeleznie kell, hogy még életben van. Ha valaki több napig nem jelentkezik, az alkalmazás automatikusan értesíti az előre megadott vészhelyzeti kontaktot, például családtagot vagy barátot.

Az alkalmazás gyorsan virálissá vált, és az Apple App Store kínai verzióján a fizetős lista élére került, majd a nemzetközi média is felfigyelt rá. A figyelem hatására az app átnevezte magát „Demumu”-ra, és bevezette a havi előfizetést: az ára 1 jüanról 8 jüanra emelkedett (átszámítva körülbelül 50 centről 400 forintra).

Az applikáció a kínai társadalom egyik valós problémájának a szüleménye:

az egyedül élők száma gyorsan nő. Az országban több mint 1,4 milliárd ember él, és előrejelzések szerint 2030-ra akár 200 millió egyszemélyes háztartás lehet.

A népesség elöregedése, a vidéki fiatalok nagyvárosokba költözése, az elmaradó házasságok és a csökkenő születésszám mind hozzájárulnak a magányhoz.

Az app így egyszerre szolgál biztonsági eszközként és pszichológiai támogatásként: sok felhasználó kifejezte, hogy az app által érezhető törődés és figyelem segítette őket, különösen a fiatalokat, akik gyakran küzdenek stresszel, szorongással és elszigeteltséggel.

„Először aggódik valaki tényleg amiatt, hogy élek-e vagy meghaltam”

– írta például a CNN szerint az egyik felhasználó a kínai Weibo platformon. Mások szerint az app az utolsó kis mértékű önbecsülést adja azoknak, akik egyedül élnek: „A legfélelmetesebb nem a magány, hanem az eltűnés” – fogalmazott egy másik felhasználó.

Az alkalmazás fejlesztői a nemzetközi terjeszkedés érdekében változtatták meg a nevét, de az új „Demumu” elnevezésben még mindig utalás van a halálra: a „de” előtag az angol death (halál) szóból származik, aminek a „mumu” végződés egy barátságos hangulatot akar adni.

A Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem professzora, Stuart Gietel-Basten szerint az app jól mutatja, mennyire magányos a fiatal kínai generáció, akik hosszú munkaórák és elszigeteltség miatt nem élhetik a kívánt társas életet.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az app hatása pozitív lehet, segíthet azegyedül élő embereken, de nem szabad, hogy helyettesítse a valódi emberi kapcsolatokat.

Az app fejlesztői – akik három, 1995 után született fiatalból állnak – hálájukat fejezték ki a felhasználóknak és a médiának a figyelemért. A kínai sajtó szerint a Demumu alkalmazás mostantól a globális felhasználók számára is elérhető.

