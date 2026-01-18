Letarolta Kínát egy morbid telefonos app, társadalmi dráma áll a háttérben

Az alkalmazás gyorsan virálissá vált, és az Apple App Store kínai verzióján a fizetős lista élére került, majd a nemzetközi média is felfigyelt rá. A figyelem hatására az app átnevezte magát „Demumu”-ra, és bevezette a havi előfizetést: az ára 1 jüanról 8 jüanra emelkedett (átszámítva körülbelül 50 centről 400 forintra).
Az applikáció a kínai társadalom egyik valós problémájának a szüleménye:
az egyedül élők száma gyorsan nő. Az országban több mint 1,4 milliárd ember él, és előrejelzések szerint 2030-ra akár 200 millió egyszemélyes háztartás lehet.
A népesség elöregedése, a vidéki fiatalok nagyvárosokba költözése, az elmaradó házasságok és a csökkenő születésszám mind hozzájárulnak a magányhoz.
Az app így egyszerre szolgál biztonsági eszközként és pszichológiai támogatásként: sok felhasználó kifejezte, hogy az app által érezhető törődés és figyelem segítette őket, különösen a fiatalokat, akik gyakran küzdenek stresszel, szorongással és elszigeteltséggel.
„Először aggódik valaki tényleg amiatt, hogy élek-e vagy meghaltam”
– írta például a CNN szerint az egyik felhasználó a kínai Weibo platformon. Mások szerint az app az utolsó kis mértékű önbecsülést adja azoknak, akik egyedül élnek: „A legfélelmetesebb nem a magány, hanem az eltűnés” – fogalmazott egy másik felhasználó.
Az alkalmazás fejlesztői a nemzetközi terjeszkedés érdekében változtatták meg a nevét, de az új „Demumu” elnevezésben még mindig utalás van a halálra: a „de” előtag az angol death (halál) szóból származik, aminek a „mumu” végződés egy barátságos hangulatot akar adni.
A Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem professzora, Stuart Gietel-Basten szerint az app jól mutatja, mennyire magányos a fiatal kínai generáció, akik hosszú munkaórák és elszigeteltség miatt nem élhetik a kívánt társas életet.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az app hatása pozitív lehet, segíthet azegyedül élő embereken, de nem szabad, hogy helyettesítse a valódi emberi kapcsolatokat.
Az app fejlesztői – akik három, 1995 után született fiatalból állnak – hálájukat fejezték ki a felhasználóknak és a médiának a figyelemért. A kínai sajtó szerint a Demumu alkalmazás mostantól a globális felhasználók számára is elérhető.
