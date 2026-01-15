Visszatért a Földre a rendkívüli mentőakció során hazahozott Crew–11 misszió legénysége

Visszatért a Földre csütörtökön a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat Crew-11 missziójának négyfős legénysége, miután a küldetést az egyik űrhajós egészségi állapota miatt megszakították – jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).

Az űrkapszula San Diego közelében landolt a Csendes-óceánon, kevesebb mint 11 órával azután, hogy elhagyta a Nemzetközi Űrállomást (ISS).

Az ISS történetében ez volt az első alkalom, hogy egy űrhajós egészségi állapota miatt egy küldetést hamarabb kellett befejezni.

A Crew-11 tagjai – az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov – augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük az eredeti terv szerint május körül ért volna véget. A két amerikai űrhajós múlt csütörtökön hajtott volna végre űrsétát, de azt a legénység egyik – meg nem nevezett – tagjának egészségi állapota miatt lefújta a NASA, és úgy döntött, a legénység korábban hazatér.

Azt nem árulták el, melyik űrhajósról van szó, és nem adtak közelebbi magyarázatot. James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi vezetője előzőleg annyit közölt, hogy az űrállomás fedélzetén nem alakult ki vészhelyzet, az érintett űrhajósnak nem valamilyen feladat ellátása miatt alakult ki egészségügyi problémája.

Kiemelt kép: A Crew-11 legénysége, a misszió kezdetét megelőzően (Forrás: X.com)