Jó hír a kopaszodó férfiaknak, hajnövesztő csodaszert mutattak be tajvani kutatók

Nyolc hét alatt 25 százalékkal képes növelni a haj vastagságát és sűrűségét egy tajvani kutatócsoport által kifejlesztett növényi alapú fejbőrszérum.

Egy tajvani kutatócsoport által kifejlesztett, Centella asiatica-kivonatot tartalmazó szérum rövid távon jelentősen növelheti a haj vastagságát és sűrűségét – számolt be az Earth.com tudományos portál nyomán az Index.hu.

Az új, növényi alapú fejbőrszérum már

nyolc hét alatt képes serkenteni a haj növekedését.

A tajvani Schweitzer Biotech Company (SBC) kutatóinak vizsgálata során 60 egészséges felnőtt vett részt egy randomizált, kettős vakkísérletben, ahol minden résztvevő napi 1 milliliter szérumot alkalmazott éjszakánként.

Az eredmények szerint a teljes összetevő-kombinációt használó csoportban

a haj vastagsága és sűrűsége közel 25 százalékkal nőtt

a placebóhoz képest, mindössze 56 nap alatt. A szérum koffeint, panthenolt, fibroblaszt növekedési faktort (FGF-7), inzulinszerű növekedési faktort (IGF-1), valamint a Centella asiatica növényi extracelluláris vezikulumait tartalmaz, az összetevők a hajhagymák aktiválását szolgálják és a fejbőr egészségét támogatják.

Az eredmények biztatók, ám, a kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat rövid volt és egészséges önkénteseken folytatták le, nem pedig diagnosztizált mintázatú hajhullásban szenvedő betegeken. A további kutatásoknak nagyobb létszámú, hosszabb távú vizsgálatokra, valamint a bevált terápiákkal, például minoxidillel és finasteriddel való összehasonlításra kell kiterjedniük.

Kapcsolódó tartalom A kecsketej szappan formájában is csodákra képes A kecsketej alkalmazása a szépségápolás terén az ókor virágzó civilizációinak korába nyúlik vissza.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock