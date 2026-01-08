Rejtélyes betegség ütötte fel a fejét a Nemzetközi Űrállomáson

A NASA egy űrhajóst érintő egészségügyi probléma miatt vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Crew–11 küldetés a tervezettnél korábban érjen véget a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) – írja a space.com. Az űrügynökség szerdán jelentette be, hogy orvosi okokból elhalasztja a január 8-ra tervezett űrsétát.

A NASA nem nevezte meg az érintett űrhajóst, és állapotáról sem közölt részleteket, adatvédelmi okokra hivatkozva.

A közlés szerint a helyzet stabil, amit csütörtök hajnalban egy e-mailben kiadott frissítés is megerősített. Ugyanakkor az ügynökség jelezte: a helyzet kezelése még nem tekinthető lezártnak.

„A küldetéseink biztonságos végrehajtása a legfőbb prioritásunk, és aktívan értékelünk minden lehetőséget, beleértve a Crew–11 küldetésének esetleges korábbi befejezését is” – áll a NASA tájékoztatásában.

Az ügynökség szerint ezek olyan helyzetek, amelyekre a NASA és partnerei felkészülnek, és további tájékoztatást ígértek 24 órán belül.

A Crew–11 a SpaceX legutóbbi, űrhajósokat szállító küldetése az ISS-re. A csapat tagjai Zena Cardman és Michael Fincke NASA-űrhajósok, Kimiya Yui japán űrhajós, valamint Oleg Platonov, az orosz Roszkoszmosz képviseletében. A most elhalasztott űrsétát Cardman és Fincke hajtotta volna végre.

A csapat 2025. augusztus 2-án érkezett meg az űrállomásra, és egy tervezett, hat hónapos tartózkodás végső szakaszában jár. Egy esetleges, néhány nappal korábbi visszatérés így nem rövidítené meg jelentősen a missziót.

Jelenleg további három űrhajós tartózkodik az ISS fedélzetén: Christopher Williams NASA-űrhajós, valamint Szergej Kud-Szvercskov és Szergej Mikajev orosz kozmonauták, akik november 27-én érkeztek a fedélzetre egy orosz Szojuz űrhajóval.