Veszélyben lehetnek a Google-felhasználók adatai, érdemes kikapcsolni két beállítást

Az Index beszámolója szerint a Google felhasználóit figyelmeztették, hogy a technológiai óriás titokban egy olyan funkciót használ, amely hozzáfér minden privát e-mailjükhöz. Egy ausztrál tervezőmérnök szerint minden Gmail-felhasználó fiókját automatikusan választották ki, hogy a Google elolvashassa az üzeneteiket és mellékleteiket, ezzel segítve a mesterséges intelligencia modelljének, a Gemininek a betanítását. Ez azt jelenti, hogy a személyes vagy munkahelyi e-maileket is elolvashatják anélkül, hogy a felhasználók beleegyezésüket adnák, miután a funkciót 2025 októberében titokban aktiválták.

A cikk emlékeztet: egy csoportos kereset indult emiatt a Google ellen, emellett az ausztrál mérnök X-en közzétett bejegyzésében azt javasolta, hogy

mindenkinek manuálisan kell kikapcsolnia az intelligens funkciókat a Beállítások menüben, két helyen. Azok számára, akik a Gmailt asztali számítógépen vagy laptopon keresztül használják, meg kell nyitniuk az Összes beállítás megjelenítése fület, és ki kell választaniuk az Intelligens funkciók bekapcsolása menüpontnál a Gmailben, Chatben és Meetben a lehetőség kikapcsolását.

Ezután a felhasználóknak meg kell nyitniuk a Workspace intelligens funkció beállításainak kezelése menüpontot, amely közvetlenül az intelligens funkciók alatt található, és ki kell kapcsolniuk az engedélyezést, mielőtt elmentenék a választásukat.

Amikor azonban a Daily Mail megpróbálta deaktiválni a rejtett Google-beállításokat, kiderült, hogy az adatmegosztásból való kilépés megszűri az összes e-mailt, eltávolítva a promóciók, a közösségi és a frissítések füleket a postafiókból. Lényegében, ha valaki úgy dönt, hogy nem szeretné, hogy a Google elolvassa az összes privát üzenetét és dokumentumát, az káoszt teremt a Gmailben, akár több száz vagy több ezer e-mailt mutat rendszerezés nélkül.

A brit lap megállapította, hogy az egyetlen módja annak, hogy újra rendszerezett állapotban legyen látható a Gmail-fiók, az, hogy bekapcsolják az intelligens funkciókat a Gmailben, a Chatben és a Meetben, valamint engedélyezik a Google mesterséges intelligenciájának, hogy olvassa az adataikat.

Az Index a cikkében felidézi: 2025 novemberében egy illinois-i férfi pert indított a Google ellen, emellett javasolta, hogy minden Gmail-felhasználó az Egyesült Államokban, aki érintett az ügyben, hasonlóan tegyen a céggel szemben. Amennyiben valaki a Gmailbe telefonon keresztül lép be, azokat is ugyanúgy érinti ez a hátrányos megkülönböztetés. Minden fiók érintett, függetlenül az eszköztől, amíg be van jelentkezve.

A felhasználók számára a fő veszély a magánéletükre vonatkozik, hiszen az üzenetek olyan információkat is tartalmazhatnak, mint a pénzügyek, egészségügyi adatok vagy személyes beszélgetések, és ha engedélyezik a mesterséges intelligenciának, hogy ezeket az adatokat felhasználja, az azt jelenti, hogy ezek rossz kezekbe kerülhetnek, és visszaélhetnek velük

Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a vállalat adatvédelmi szabályzata kimondja, hogy a Google információkat használ a szolgáltatásaik javítására és új termékek, funkciók és technológia fejlesztésére, amelyek a felhasználók és a nyilvánosság javát szolgálják.

Akik okostelefonon keresztül érik el Gmailben található üzeneteiket, azoknak a menü ikonra kell koppintani, majd görgessenek lefelé, és válasszák ki a Beállítások lehetőséget, ott a Gmail-fiókban és az Adatvédelem menüpontban kell kikapcsolni az intelligens funkciók és személyre szabás lehetőséget, majd ezután a Google Workspace intelligens funkció beállításai elemre kell koppintani, és így kikapcsolni a Workspace és más Google-termékek beállításait. Miután minden platformon kiléptek, a Gmail-felhasználók nem tudják majd használni az olyan funkciókat, mint az automatikus kiegészítési javaslatok, a helyesírás-ellenőrzés vagy a naptár.

A kilépés viszont nem visszavonhatatlan funkció, bármikor visszakapcsolható, ha a letiltott beállításokra mégis szükség lenne. Ugyanakkor többen arra hívták fel a figyelmet, hogy remélik, a Google tiszteletben tartja a beállítási módosításokat, és nem kapcsolja vissza őket újra titokban – olvasható az Index.hu oldalon elérhető cikkben.

