Átírja az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket egy Iharkúton talált koponyalelet

Új dinoszauruszleletet fedeztek fel Iharkúton, amely alapjaiban változtatja meg az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket. Az Ajkaceratopshoz tartozó koponyalelet vizsgálata során ugyanis a kutatók kiderítették, hogy a kréta időszakban Ceratopsia, azaz galléros vagy tülkös dinoszauruszok nemcsak Ázsiában és Amerikában, hanem Európában is megjelentek – közölte az ELTE az MTI-vel szerdán.

A közlemény szerint az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyen talált, frissen azonosított, „kivételesen informatív koponyalelet” alapjaiban változtatja meg az eurázsiai dinoszauruszok evolúciójáról alkotott eddigi elképzeléseket.

Az új koponya és a filogenetikai elemzések révén világossá vált, hogy az európai galléros dinoszauruszok nem csupán jelen voltak Európában, hanem sokkal változatosabbak voltak, mint azt korábban gondolták.

A felfedezésről beszámoló nemzetközi kutatócsoport tanulmánya szerdán jelent meg a Nature című folyóiratban, vezető szerzője Susannah Maidment (Londoni Természettudományi Múzeum) és Ősi Attila paleontológus, geológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékének tanszékvezetője volt.

A Ceratopsia dinoszauruszok, azaz a Triceratops és más galléros dinoszauruszok csoportjába tartozó fosszíliák eddig rendkívül ritkák voltak Európában, míg Ázsiában és Észak-Amerikában széles körben elterjedtek. Az új lelet alapján végzett kutatások azonban megerősítik, hogy az Ajkaceratops a Ceratopsiák csoportjába tartozik. Ez a dinoszaurusz körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt Európában, amely akkoriban a Tethys-tenger szélén elszórt szigetek sorozata volt – írják.

A tanulmányból az is kiderül, hogy egyes rhabdodontida Ornithopoda dinoszauruszok, amelyeket az Iguanodon rokonainak tartottak és csak Európából voltak ismertek, valójában szintén Ceratopsia dinoszauruszok voltak.

A beszámoló szerint a Ceratopsia dinoszauruszok Európában eddig csak néhány rosszul megőrzött, töredékes és ellentmondásos fosszília alapján voltak ismertek. Az Ajkaceratopshoz tartozó új fosszíliák közelmúltbeli felfedezése arra késztette a kutatókat, hogy újra megvizsgálják ezt a fajt. Eddig ugyanis az Ajkaceratops, amelyet először 2010-ben írtak le, ellentmondásosnak bizonyult: egyesek galléros dinoszaurusznak tartották, mások pedig az Iguanodon rokonának, de Ceratopsia jellegzetességekkel.

Az Ajkaceratops új, teljesebb koponyaleletének, valamint az erről készült CT felvételeknek köszönhetően és az evolúciós kapcsolatok többszörös elemzésének segítségével a kutatócsoport megállapította, hogy ez a dinoszaurusz nemcsak Ceratopsia volt, hanem a korábban Iharkútról leírt Mochlodon nevű rhabdodontida is ugyanahhoz a fajhoz tartozott. Az elemzések azt is kimutatták, hogy néhány más, korábban rhabdodontidának tartott dinoszaurusz is régóta tévesen volt besorolva, és szintén Ceratopsia volt.

„Az európai Ceratopsiák létezésének megerősítésével a tanulmány kitölt egy régóta fennálló hiányosságot ezeknek a dinoszauruszoknak az északi féltekén való vándorlásában. Az eredmények emellett arra ösztönzik a kutatókat, hogy újragondolják az európai mezozoikumi növényevők elterjedésével és életmódjával kapcsolatos eddigi ismereteiket” – írták.

A közlemény szerint a most megjelent tanulmány rámutat a múzeumi gyűjtemények fontosságára is. Az új felfedezésekből és a legmodernebb technikákból származó adatok felhasználásával ugyanis a természettudományi gyűjteményekben őrzött számos kincs újbóli értékelésével és újraértelmezésével a tudósok még jobban megérthetik ezeknek az állatoknak az életét, az időben bekövetkezett evolúciójukat, valamint az élővilág történetét.

Az iharkúti lelőhelyen feltárt dinoszauruszleletek a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának gyűjteményi anyagát gyarapítják.

Az új leletet szerdán mutatták be az ELTE Természettudományi Kar Őslénytani Tanszékén.

A kiemelt kép illusztráció: Tyrannosaurus rekonstrukciója (Fotó: MTI/Rosta Tibor)