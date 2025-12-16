Siketen született kislánynak adták vissza a hallását pécsi orvosok

Egy siketen született kislány tökéletesen hall annak a forradalmi műtétnek köszönhetően, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában hajtottak végre a közelmúltban – tájékoztatta a baranyai felősoktatási intézmény kedden az MTI-t.

A közlemény szerint PTE KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján egy olyan műtétet hajtott végre az orvosi team, amelynek során egy négyéves kislánynak a világ első okos cochleáris implantátumát ültették be egy korábbi, meghibásodott hallókészülék helyett.

A beavatkozás egy komplex, műtétileg nagy kihívást jelentő eljárás volt, az ilyen műtétek pedig azért ritkák, mert nemcsak a korábbi beültetés anatómiai körülményei jelentenek kihívást az orvosok számára, hanem a pontos elektródabehelyezés és a hallóideg optimális stimulációja is

– részletezték.

Szanyi Istvánt, a PTE KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatóját idézve közölték, hogy a beavatkozás különleges óvatosságot és odafigyelést kívánt, ám a műtét tökéletesen sikerült. Az okosimplantátummal a beteg nemcsak a hallásában érhet el javulást, hanem általa felnőttként teljes életet élhet majd.

A klinika munkatársainak kiemelkedő szakmai felkészültsége és a megfelelő infrastruktúra tette lehetővé, hogy ez az úttörő beavatkozás sikeresen megtörténhessen. Az esemény jól példázza, hogy a Klinikai Központ nemcsak a hallásrehabilitációban, hanem a legmodernebb sebészeti megoldások bevezetésében is élen jár

– emelték ki a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)