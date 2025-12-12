Ingyenesen elérhető az MI-alapú nyelvgyakorlás a KRÉTA IFM-ben a téli szünet idején

A KRÉTA felületén térítésmentesen elérhető Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA IFM) generatív mesterséges intelligenciára (MI) épülő beszédszimulációi a téli szünetben is segítik a nyelvgyakorlást.

A KRÉTA IFM-ben minden olyan eszköz elérhető, ami a sikeres nyelvtanuláshoz szükséges: szintfelmérő tesztek, tematikus beszédgyakorlatok, szókincsfejlesztést támogató leckék és több ezer nyelvtani magyarázat. Az idei év nagy újítása, hogy a korábbi chatbotfeladatokat MI-alapú beszédszimulációk váltották fel.

Ezek nem előre rögzített párbeszédek, hanem életszerű helyzeteket modelleznek, a diák válaszaihoz alkalmazkodnak, és valós idejű, személyre szabott visszajelzést adnak. Miholics Zoltán, a KRÉTA IFM szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy a beszéd olyan készség, amelyet csak rendszeres, aktív használattal lehet fejleszteni.

A mesterséges intelligencia pedig megteremtette azt a lehetőséget, hogy bárki bármikor, valós párbeszéd helyzetekben gyakorolhassa ezt a készséget.

