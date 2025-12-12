Egy friss tanulmány szerint nemcsak a patkányok tehetők felelőssé a pestis európai pusztításáért

A kutatók szerint egy eddig ismeretlen, 1345 körül történt trópusi vulkánkitörés indíthatta el azt az eseményláncot, amely végül a fekete halál pusztító európai terjedéséhez vezetett. A hatalmas kitörés évekre megváltoztatta az éghajlatot:
a légkört betöltő hamu és kén „vastagon beborította a Földet”, ami hideg, csapadékos időjárást és sorozatos rossz termést okozott.
A kontinens élelmiszerhiánnyal küzdött, ezért olyan városállamok, mint Velence és Genova, gabonaimportba kezdtek a Fekete-tenger térségéből.
A hajókkal azonban nemcsak gabona érkezett: „Bolhákat is szállítottak, amelyek a pestisbaktériumot hordozhatták” – áll a kutatásban.
A kórokozó így gyorsan eljutott Európa nagyvárosaiba, ahol patkányokon és embereken keresztül terjedt tovább. A tanulmány vezető szerzője, Martin Bauch szerint a vulkánkitörés élelmiszer-ellátásra gyakorolt hatása volt a kulcsfontosságú első lépés a későbbi járvány kialakulásához.
A kutatók úgy vélik, hogy a klímaváltozás, az éhezés és a kiterjedt kereskedelmi hálózatok együtt egyfajta „tökéletes vihart” teremtettek a járvány terjedéséhez — a globalizáció korai példájaként.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino)