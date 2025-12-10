Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Veszettséggel fertőzött vesét ültettek be egy amerikai férfinak, belehalt

Szerző: hirado.hu
2025.12.10. 05:54

Főoldal / Tudomány+High-tech

| Szerző: hirado.hu
Egy michigani férfi veszettségben halt meg, miután olyan vesét kapott, amelynek donoráról csak később derült ki, hogy veszettségben hunyt el. Az Egyesült Államokban ez mindössze a 10. olyen eset 1978 óta, amikor valaki egy szervátültetés miatt kap el egy betegséget.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) közölte, hogy veszettségfertőzés miatt halt meg az a férfi, akinek 2024 decemberében egy állambeli donortól származó bal vesét ültettek be.

A beteg öt héttel a transzplantáció után kezdett rosszul lenni: gyengeség, zavartság és inkontinencia jelentkezett nála.

Egy héttel később már kórházi ellátásra szorult lázzal, nyelési nehézséggel, idegrendszeri tünetekkel és víziszonyával – utóbbi a veszettség egyik jellegzetes, előrehaladott tünete.

A férfi a műtét után 51 nappal hunyt el.

A vizsgálatok megállapították, hogy a donor veszettségvírussal fertőződött, miután egy skunk megkarmolta őt és a kezében tartott kiscicát. A férfi halálát eredetileg szívleállásnak tulajdonították, de a későbbi tesztek kimutatták: halálát valójában veszettség okozta. A skunk feltehetően egy denevértől kapta el a vírust.

Az egészségügyi hatóságok összesen 349 egészségügyi dolgozót és 18 közösségi kontaktot azonosítottak, akik a donorral vagy a recipienssel kapcsolatba kerülhettek. A járványügyi központ szerint körülbelül 13 százalékuknak javasolták az elővigyázatossági kezelést.

A transzplantációs donorok ugyan számos kórokozóra kiterjedő szűrésen esnek át, de a veszettség nem tartozik a rutinvizsgálatok közé. Bár a transzplantációval terjedő veszettség rendkívül ritka, amennyiben bármilyen gyanú merül fel veszettségre, a donor családjának vagy az ellátásban részt vevő szakembereknek azonnal értesíteniük kell a közegészségügyi hatóságokat.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

veszettség szervdonor Egyesült Államok

Ajánljuk még

 