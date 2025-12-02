Műsorújság
Több mint száz kilométert gyalogolt megállás nélkül egy kínai cég humanoid robotja – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: Global Times
2025.12.02. 16:33

Az AgiBot nevű kínai vállalat humanoid robotja 106 kilométer sétált le egy „szusszal”, az intelligens gép ezzel a teljesítménnyel Guinness-rekordot állított fel.

Új világrekordot állított fel az AgiBot nevű kínai robotikai vállalat humanoidja, mely példátlanul nagy távot tett meg megszakítás nélkül – hívta fel a figyelmet a kínai Global Times jelentése nyomán a Hvg.hu.

Kiemelték, hogy

a robot egészen pontosan 106 kilométer 286 métert tett meg egy „szusszal” november 10–13. között.

A humanoid egy Csiangszu tartományban lévő tótól bandukolt el Sanghaj egyik vízparti negyedéig, a táv teljesítése során egyszer sem állt le, az AgiBot A2 még a közlekedési szabályokat is betartotta, és még akkor is működött, amikor akkumulátort cseréltek benne.

A menetelésről felkerült egy erősen szerkesztett felvétel is a világhálóra.

A cég közölte, hogy a robot dupla GPS-modullal, beépített LiDarral (távérzékelési technológia) és infravörös mélységkamerákkal volt felszerelve, ezért tudott olyan magabiztosan haladni.

Kiemelt kép forrása: YouTube

