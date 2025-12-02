Több mint száz kilométert gyalogolt megállás nélkül egy kínai cég humanoid robotja – VIDEÓ

Új világrekordot állított fel az AgiBot nevű kínai robotikai vállalat humanoidja, mely példátlanul nagy távot tett meg megszakítás nélkül – hívta fel a figyelmet a kínai Global Times jelentése nyomán a Hvg.hu.
Kiemelték, hogy
a robot egészen pontosan 106 kilométer 286 métert tett meg egy „szusszal” november 10–13. között.
A humanoid egy Csiangszu tartományban lévő tótól bandukolt el Sanghaj egyik vízparti negyedéig, a táv teljesítése során egyszer sem állt le, az AgiBot A2 még a közlekedési szabályokat is betartotta, és még akkor is működött, amikor akkumulátort cseréltek benne.
A menetelésről felkerült egy erősen szerkesztett felvétel is a világhálóra.
A cég közölte, hogy a robot dupla GPS-modullal, beépített LiDarral (távérzékelési technológia) és infravörös mélységkamerákkal volt felszerelve, ezért tudott olyan magabiztosan haladni.
Kiemelt kép forrása: YouTube