Terjedni kezdtek az okosvécék, fontos következtetéseket vonnak le az emberi székletből

Az okosvécék a széklet elemzésével segíthetik a különböző betegségek korai szakaszban történő diagnózisát.

Idén az iparági óriások, a Toto Ltd. és a Kohler Co. olyan okosvécéket mutattak be, amelyek képesek elemezni azt, ami a WC-ben landol.

Meggyőződésük, hogy az emberek a vécén egy kiaknázatlan adattár tetején ülnek, amelynek megfelelő felhasználása javíthatja az egészségügyi eredményeket, sőt, akár életeket is menthet

– számolt be a Bloomberg.

Anish Sheth, a Penn Medicine Princeton Health gasztroenterológiai osztályának vezetője szerint az okosvécék segíthetnek a problémák észlelésében, „mielőtt azok napi hat-nyolc laza, véres székletürítéssé válnának”. „Hamarabb beavatkozhatunk, gyorsabban kezelhetjük a problémát”, így megelőzhetővé válik az iskolából, munkából való hiányzás – mondta.

Kapcsolódó tartalom A daganatos megbetegedések korai diagnózisát segítheti a Galleri vérteszt A vérteszt idővel fontos szerepet kaphat a rák korai diagnosztikájában.

Az okostelefonon landolnak a széklet adatai

A Toto által augusztusban piacra dobott székletvizsgáló Neorest termékcsalád legújabb modelljének induló ára nagyjából 3200 dollár (átszámítva valamivel több, mint egymillió forint).. A berendezés egy LED-es fényt és egy érzékelőt használ, amely

leolvassa a széklet alakját, színét, keménységét és kevesebb mint egy perc alatt elküldi az adatokat az okostelefonra egy alkalmazáson keresztül.

Minden vécé akár hat felhasználót is kiszolgálhat – ami a legtöbb háztartás számára elegendő –, míg egyes vállalatok több egységet is vásároltak alkalmazottaik számára.

Az alkalmazás a székletürítést a Bristol-skála alapján elemzi, amelyet általában a székrekedés, gyulladás vagy hasmenés diagnosztizálására használnak,

és egyszerű ajánlásokat kínál, például több rost vagy víz fogyasztását javasolja vagy akár egészséges menüjavaslatokat is kínál, például zöldséglevest.

A Toto célja, hogy 2028-ra évente 7300 egységet értékesítsen, bár a székletleolvasó Neorest egyelőre csak Japánban kapható. „Célfelhasználóink ​​olyan emberek, akiknek valamilyen emésztési problémájuk van, vagy akik érdeklődnek az egészségük iránt” – mondta a cég egyik tisztviselője.

A másik cég, a Kohler októberben mutatta be a Dekodát – egy 599 dolláros (átszámítva: valamivel kevesebb, mint 200 ezer forint) érzékelőt, amely egy meglévő WC-csésze oldalára rögzíthető. Bár a hardver viszonylag megfizethető, a cég éves díja 70 dollár egyetlen felhasználónak, vagy 130 dollár egy legfeljebb ötfős háztartásnak.

A wisconsini székhelyű Kohler szerint

az eszköz képes elemezni a hidratációt és a bélrendszer egészségét, valamint vérnyomokat is kimutatni.

Úgy tervezték, hogy segítsen a felhasználóknak megalapozottabb döntéseket hozni az étrendjükkel kapcsolatban, ezáltal javítva az emésztést, a tápanyagok felszívódását, a mentális tisztaságot és az általános jólétet.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock