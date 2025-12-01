Résztvevőket keres az európai űrhivatal egy űrkutatási projekthez: 8,75 millió forintot ajánlanak a részvételért

Résztvevőket keres a DLR német űr- és légi forgalmi központ egy, az Európai Űrügynökség (ESA) európai űrhivatal által kezdeményezett tanulmányi projekthez, amelynek keretében hat embert száz napra szigetelnének a külvilágtól egy kölni laborban.

A projekt 2026 év elején indulna. Azzal párhuzamosan a DLR egy 60 napos, ágyhoz kötött tanulmányhoz is résztvevőket keres a súlytalanság szimulációjához.

Az izolációs kísérletben résztvevőket 23 ezer euróval (átszámítva nagyjából 8,75 millió forinttal) díjazzák.

A programra 25 és 55 év közötti, felsőfokú végzettséggel, megfelelő fizikai erőnléttel és nagyon jó angoltudással rendelkező személyek jelentkezhetnek december 12-ig a Dlr-probandensuche.de honlapon keresztül.

A száznapos elszigeteltségben a kísérleti alanyoknak egy szimulált űrállomás fedélzetén kell élniük szigorú napi rutinnal.

Közösen kell dolgozniuk feladatok megoldásán, sportolniuk, és az űrállomásról gondoskodniuk.

A kísérletek eredményei az űrhajósokat hivatottak majd segíteni felkészülni a hosszú távú űrmissziókra. „A jövőbeli űrmissziók olyan távoli célokat fognak kitűzni, mint a Hold és a Mars” – közölte a tanulmányt vezető Amelie Therre. Ehhez viszont

szükséges az extrém körülmények hatását tanulmányozni az egészségre, viselkedésre és teljesítményre

– tette hozzá.

Az ágyhoz kötött tanulmány ugyanakkor annak vizsgálatára hivatott, hogy miként lehet ellenállni a súlytalanság következtében előálló testi hatásoknak. Ennek során a kutatók olyan különleges ágyakkal dolgoznak, amelyek a fej irányába 6 fokos dőlésszöggel rendelkeznek. Ezzel a súlytalansághoz hasonló élettani hatást érnek el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hayoung Jeon)