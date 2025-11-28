Műsorújság
Majomkísérletek helyett laboratóriumban növesztett emberi szerveken fognak vizsgálódni az USA-ban

Szerző: hirado.hu
Forrás: The Independent
2025.11.28. 19:29

| Szerző: hirado.hu
Leállítják a majmokon végzett kísérleteket az Egyesült Államokban, a jövőben inkább chipalapú rendszereket fejlesztenek, illetve laboratóriumban növesztett emberi szerveken végeznek kutatásokat.

Az állatjóléti csoportok üdvözlik az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) azon döntését, miszerint

fokozatosan leállítják a majmokon végzett kutatásokat

– számolt be a The Independent.

A tudósok eddig rutinszerűen kísérleteztek rézuszmakákókon és hosszúfarkú makákókon, hogy olyan fertőző betegségeket tanulmányozzanak, mint a HIV, a hepatitisz vagy a tuberkulózis.

A CDC döntése lezárja az eddig csaknem kétszáz makákón végzett kísérleteket, az állatok további sorsa azonban kérdéses.

Több szövetségi ügynökség, köztük az amerikai egészségügyi intézetek (NIH) és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) is elmozdul a főemlősökön végzett kutatásoktól, a jövőben chipalapú rendszerek fejlesztésébe és kutatásába fektetnek, illetve laboratóriumban növesztett emberi szerveken végeznek vizsgálatokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vitályos József)

