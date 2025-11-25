Megtartotta alakuló ülését a HUN-REN Irányító Testülete

A hálózat legfőbb stratégiai irányító szerve, a tudomány és az üzleti élet vezetőiből álló hét tagú Irányító Testület, valamint a hálózat működését ellenőrző háromtagú Felügyelőbizottság – közölte a hálózat kedden az MTI-vel. Az alakuló ülést megelőzően az Irányító Testület és a Felügyelőbizottság tagjait Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntötte, aki kiemelte, hogy az Irányító Testületben a kutatói és vállalati kiválóságok a biztosítékai annak, hogy a magyar tudomány és kutatások ügyét előre viszik – írták a közleményben.

A HUN-REN kivételes, a magyar kutatás és tudomány jövőjét meghatározó felelősséggel szolgálja a hazai tudományos közösség fejlődését. Az Irányító Testület, amiben tanácskozási joggal a kutatási intézmények főigazgatóinak három delegáltja, illetve a HUN-REN vezérigazgatója is részt vesz – a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat legfőbb irányító szerve, a HUN-REN törvény alapján gyakorolja az alapítói jogokat, felel a szervezettel kapcsolatos stratégiai döntésekért.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat – a nemzeti kutatóintézetek és kutatóközpontok – küldetése, hogy tudományos kutatásokkal és innovációs tevékenységekkel hozzájáruljon új tudományos és innovációs eredmények létrehozásához, a nemzeti kultúra őrzéséhez és ápolásához, valamint az egyetemes tudomány és kultúra gazdagításához, ezáltal a magyar gazdaság és az egész magyar nemzet előtt álló társadalmi, gazdasági és környezeti kihívások megoldásához. Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke a közleményben kiemelte: a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat megújításával a hazai tudományos életben paradigmaváltás történt, az Irányító Testület megalakulása ebben mérföldkő, új korszak a magyar kutatási-innovációs ökoszisztéma zászlóshajójának működésében.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot a törvény nemes és rendkívül felelősségteljes küldetéssel bízta meg, amely egyszerre szolgálja a tudomány előrehaladását és a nemzet jövőjét. A cél világos: erősíteni kutatói és gazdasági versenyképességünket, javítani a nemzetközi értékláncokba való bekapcsolódásunkat, és elősegíteni a tudományos hatás és értékteremtés növekedését. Ennek végrehajtására az Irányító Testületre különleges felelősséget kapott a HUN-REN törvényben. Emellett olyan működést is építünk, amelyben a kutatók kevesebb adminisztrációval és nagyobb szakmai szabadsággal dolgozhatnak.

A digitalizáció, a gyorsabb döntéshozatal és az egységes erőforrás-tervezés a HUN-REN működését rugalmasabbá és kiszámíthatóbbá teszi. A HUN-REN jövőjével kapcsolatos folyamatban a kutató intézmények delegált vezetői is részt vesznek és a munkában a jövőben is jelentősen támaszkodunk Jakab Roland vezérigazgatóra – tette hozzá az elnök.

Kiemelt kép: Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)