Műsorújság
Óriási előrelépést tett egy hároméves kisfiú a világ első Hunter-szindróma elleni génterápiája után

Szerző: hirado.hu
2025.11.24. 12:01

| Szerző: hirado.hu
Látványos javulást mutat a hároméves Oliver Chu, aki februárban a világon elsőként kapott génterápiát Hunter-szindrómára a Royal Manchester Gyermekkórházban. Kilenc hónappal később a kisfiú szervezete már rendkívül magas szinten termeli a korábban hiányzó enzimet, fejlődése pedig felzárkózott a kortársaiéhoz – írja a BBC.

A ritka genetikai rendellenességgel élő Oliver Chu állapotában drámai fordulat állt be a beavatkozás óta. A kezelés előtt a szervezete nem tudta előállítani azt a kulcsenzimet, amelynek hiánya a Hunter-szindrómára jellemző fizikai és mentális tüneteket okozza. A génterápia azonban helyreállította a működést, és a gyermek ma már kimagasló mennyiségben termeli az enzimet.

Így működik az áttörő kezelés

A beavatkozás során az orvosok Oliver őssejtjeit eltávolították, majd laboratóriumi körülmények között kijavították bennük a hibás gént.

A módosított sejteket ezt követően visszaültették a szervezetébe.

Az újonnan termelt enzim képes eljutni az agyba is, így nemcsak a fizikai, hanem a kognitív tünetek enyhítésében is szerepet játszik.

Miért jelentős fejlemény?

A Hunter-szindrómás betegek jelenleg életük végéig heti infúziós kezelésre szorulnak.

Oliver Chu azonban a génterápia óta már nem igényel ilyen ellátást, és érezhetően jobban beszél, mozog és tanul.

A szakemberek szerint, ha a világ más pontjain zajló klinikai vizsgálatok is hasonló eredményeket hoznak, a kezelés új korszakot nyithat a ritka betegségek terápiájában, és akár egyszeri génterápiás megoldást is kínálhat a folyamatos kezelések helyett – foglalta össze a

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)

