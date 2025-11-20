Ez lehet a kulcs a földön kívüli élethez is: a kezdetleges földi élet új nyomait fedezték fel ősi kőzetekben

Tudósok a Föld legrégebbi életjeleit fedezték fel egy új módszer segítségével, amely felismeri az ősi kőzetekben található élő szervezetek kémiai ujjlenyomatait. Ez a módszer ígéretesnek tűnik a bolygónkon kívüli élet kutatásában is – írja a Reuters.

A kutatók mikrobiális élet nyomait találták meg olyan dél-afrikai kőzetekben, amelyek körülbelül 3,3 milliárd évesek. Emellett olyan molekuláris nyomokat is találtak, amelyeket oxigént termelő fotoszintézist, vagyis a napfény energiává alakítását végző mikrobák hagytak hátra körülbelül 2,5 milliárd éves dél-afrikai kőzetekben.

A tudósok egy gépi tanulást alkalmazó módszert fejlesztettek ki, amely 90 százalékos pontossággal meg tudja különböztetni az ősi kőzetekben a biológiai eredetű szerves molekulákat, például a növényekből és állatokból származókat, a nem élő eredetű szerves molekuláktól.

„A figyelemre méltó felfedezés az, hogy az erősen lebomlott molekulákból is ki tudjuk szűrni az ősi élet nyomait”

– mondta Robert Hazen, a washingtoni Carnegie Institution for Science ásványkutatója és asztrobiológusa. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány társszerzője hozzátette, hogy „ez a felfedezés paradigmaváltást jelent az ősi élet kutatásában.”

A Föld legkorábbi életének nyomait kutató tudósok eddig elsősorban fosszilis organizmusok megtalálására támaszkodtak. A legrégebbi, egyértelműen élő szervezetekhez tartozó fosszíliák az ausztráliai, körülbelül 3,5 milliárd éves, halomszerű mikrobiális lerakódások, az úgynevezett sztromatolitok, azonban az ilyen fosszíliák rendkívül ritkák. A korai élet nyomainak felkutatására egy másik módszer az ősi kőzetekben található biomolekulák – az élő szervezetekhez kapcsolódó vegyi anyagok – nyomainak keresése. Az új megközelítés ezt az utat követi.

A kutatók például arra utaló bizonyítékokat találtak, hogy az oxigént termelő fotoszintézis több mint 800 millió évvel korábban kezdődött el, mint ahogy azt eddig ismerték.

A fotoszintézis – amely idővel oxigénnel telítette a bolygó légkörét és lehetővé tette a komplex aerob élet evolúcióját – kezdetben a tengeri baktériumok által valósult meg.

A földön kívüli életformák kutatásában is segíthet

A kutatók a NASA-tól is támogatást kaptak az élet nyomainak azonosítására szolgáló módszerük fejlesztésére. A NASA Mars-járói kőzetmintákat gyűjtöttek a Marson annak érdekében, hogy megtudják, volt-e valaha élet a Föld szomszédos bolygóján.

Naprendszerünk más célpontjai is ígéretesek a Földön kívüli élet kutatásában – például a Szaturnusz Enceladus és Titan holdjai, valamint a Jupiter Europa holdja.

„Nagyon izgatottak vagyunk annak a lehetőségétől, hogy ezt a módszert marsbeli mintákon alkalmazzuk, ideális esetben a Földre visszahozott mintákon, de esetleg egy jövőbeli Mars-misszió során is” – fogalmazott Robert Hazen

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/NASA/JPL-Caltech/MSSS)