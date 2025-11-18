Egy szerverhiba megbénította a világháló jelentős részét, rengeteg oldal vált elérhetetlenné

Belső szerverhiba miatt kedden világszerte elérhetetlenné vált számos népszerű weboldal. A Cloudflare hálózati zavara olyan szolgáltatásokat is leállított, mint az X vagy a ChatGPT, de jónéhány magyar központú weboldal is felmondta a szolgálatot ideiglenesen.

Az Independent beszámolója szerint a zavar több ismert szolgáltatást érintett, mint az amerikai energiaügyi szabályozó hivatal weboldala, a New Jersey-i közlekedési hatóság,

vagy éppen a ChatGPT és az X közösségi oldal.

A Cloudflare kulcsszerepet tölt be az internet működésében:

olyan megoldásokat biztosít, amelyek védik a weboldalakat a támadásoktól, és gondoskodnak arról, hogy nagy terhelés esetén is működőképesek maradjanak.

A vállalat reagált a leállásra, és közölte, hogy tudnak a problémáról, azonban további információkat akkor osztanak meg, ha pontosabb részletekkel rendelkeznek. A szolgáltatáskieséseket követő Down Detector szintén érintett volt, így az sem tudta zavartalanul közvetíteni a kimaradásokat.

A Pcwplus arról számolt be, hogy az első hibajelzések magyar idő szerint fél egy körül érkeztek. Bár néhány oldal időnként még betöltött, hamar látszott, hogy a hálózat csak részben áll helyre. Nagyjából negyedórával később a Cloudflare is jelezte: átfogó hibát vizsgálnak. A probléma azért volt különösen kiterjedt, mert a cég rendszerei világszerte, többnyire láthatatlanul működnek a háttérben – ha bárhol zavart tapasztalnak, számos, egymástól függetlennek tűnő oldal válik megközelíthetetlenné.

Nem ez az első hasonló zavar: alig egy hónapja az Amazon Web Services hibája idézett elő hasonló leállásokat a világhálón.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)