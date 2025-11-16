Megtalálták „Atlantiszt” a Selyemút mentén: egy teljes, víz alá süllyedt városra bukkantak Kirgizisztánban

A régészek egy teljes, víz alá süllyedt várost találtak a kirgizisztáni Isszik-kul-tó mélyén. A Toru-Aygyr nevű lelőhelyről van szó, a tó északnyugati csücskénél, az egykori Selyemút-állomásnál.

Platón Atlantisza most épp Közép-Ázsiában bukkan fel, vagy legalábbis valami, ami megfelel az elsüllyedt város kritériumának – írja a raketa.hu.

A portál beszámolója szerint

a régészek egy teljes, víz alá süllyedt várost találtak a kirgizisztáni Isszik-kul-tó mélyén.

Azt írták: a Toru-Aygyr nevű lelőhelyről van szó, a tó északnyugati csücskénél, az egykori Selyemút-állomásnál, ahol az Orosz Tudományos Akadémia kutatói négy sekélyebb zónát térképeztek fel, nagyjából 90 centiméter és 4 méter közötti mélységben.

Téglából rakott falak, bedőlt kőépületek, gerendák kerültek elő, sőt egy malomkő is, ami gabonaőrlésre szolgált, mindez pedig a portál szerint egy pezsgő kereskedelmi központ mindennapjaira utal.

Egy romos épületről azt gyanítják, hogy valaha mecset, fürdő vagy iskola, azaz medresze lehetett, más zónákban pedig 13. századi muszlim temetőt, kerek és szögletes vályogépületeket, valamint olyan sírokat találtak, ahol a csontvázak az iszlám hagyományoknak megfelelően voltak eltemetve.

„Mindez megerősíti, hogy itt valóban egy ősi város állt”

– idézte a beszámoló a kutatást finanszírozó Orosz Földrajzi Társaság képviselőjét.

A várost a feltételezések szerint egy 15. századi, pusztító földrengés nyelte el, a lakók viszont talán még időben elmenekültek. A leletek most laborban, korszerű kormeghatározással mesélnek tovább az „orosz Atlantiszról” – állapította meg a cikkben a portál.

A kiemelt kép forrása: facebook.com/AllThatsInteresting