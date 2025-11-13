Globális klímakatasztrófa felé halad a világ – állítja egy friss jelentés

A világ továbbra is a 2,6 Celsius-fokos átlaghőmérséklet-emelkedés felé tart, amely katasztrofális következményekkel járhat – derült ki egy friss jelentésből, amely szerint elsősorban az emberi tevékenység áll a klímaváltozás mögött. Egy másik dokumentumban arról számoltak be, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátása várhatóan az idei évben is nő, bár jó hír, hogy a növekedés mértéke már jelentősen lassul.

A fosszilis tüzelőanyagok kibocsátása rekordmagasságra emelkedett, miközben az országok többsége nem tesz eleget a globális felmelegedés elkerüléséért, és nem teljesítik a klímavédemi kötelezettségvállalásaikat sem – derült ki a Climate Action Tracker nemrég publikált jelentéséből, amelyet a The Guardian ismertetett.

A dokumentumot a brazíliai ENSZ-klímacsúccsal párhuzamosan tették közzé, és azt írták benne, hogy a kötelezettségvállalások ellenére sorozatban a negyedik évben sem sikerült eleget tenni a globális felmelegedés megfékezéséért.

A jelentésben megismételték azt a tavalyi előrejelzést, miszerint

a Föld átlaghőmérséklete a század végére várhatóan 2,6 Celsius-fokkal fog melegedni az iparosodás előtti időszakhoz képest.

Ez túllépi a Párizsi Klímaegyezményben meghatározott küszöbértékeket – amelyekkel minden részt vevő ország egyetértett – és a jelentés készítői szerint a világot egy katasztrofális új korszakba sodorhatja, amelyben szélsőséges időjárás és más súlyos nehézségek jelentkezhetnek a felmelegedés miatt.

„A 2,6 °C-os világ [vagyis ha ennyivel nőne az átlaghőmérséket – a szerk.] globális katasztrófát jelent” – mondta Bill Hare, a jelentés mögött álló Climate Analytics vállalat vezérigazgatója. Közlése szerint a világ ilyen mértékű felmelegedése valószínűleg jelentős „fordulópontokat” eredményezne, amelyek az Atlanti-óceán áramlásának összeomlását, a korallzátonyok eltűnését, a jégtakarók hosszú távú erózióját és az Amazonas esőerdőinek szavannává alakulását okoznák. „Mindez a mezőgazdaság végét jelenti az Egyesült Királyságban és egész Európában, aszályt és monszunhiányt Ázsiában és Afrikában, halálos hőséget és páratartalmat. Ez nem jó helyzet. Ezt el kell kerülni” – fűzte hozzá.

A 2016-ban aláírt párizsi megállapodás értelmében az országoknak rendszeresen frissíteniük kell kibocsátáscsökkentési terveiket, és az ENSZ jelenleg Brazíliában, Belémben zajló klímatárgyalásokon várhatóan újabb kötelezettségvállalások születnek. De most csak körülbelül 100 ország teheti meg ezt, és a tervezett csökkentések messze nem elegendőek a klímakrízis kezeléséhez – közölte a Climate Action Tracker.

A fosszilis kibocsátás nő, bár jó hír, hogy a növekedés üteme lassul

Mindeközben egy másik jelentés, a szén-dioxid-kibocsátást vizsgáló Global Carbon Project dokumentuma szerint

a klímaválságot fokozó fosszilis tüzelőanyagokból származó kibocsátás 2025-ben várhatóan körülbelül 1 százalékkal emelkedik, és rekordmagasságba nő (bár pozitívum, hogy az emelkedés üteme az elmúlt években több mint felére csökkent).

Az elmúlt évtizedben a szén, az olaj és a gáz kibocsátása évente 0,8 százalékkal nőtt, míg az azt megelőző évtizedben ez az arány 2 százalék volt. Az emelkedés üteme azért lassult, mert a megújuló energiaforrások gyorsuló bevezetése mára már közel áll ahhoz, hogy fedezze a világ energiaigényének éves növekedését, de még nem haladja meg azt.

A Global Carbon Project 2025-re vonatkozó előrejelzése a szeptemberig rendelkezésre álló havi adatokon alapul, és az előző 19 éves jelentésben pontosnak bizonyult – jegyezte meg a The Guardian. A 2023-as dubai COP28 konferencián globális megállapodás született a fosszilis tüzelőanyagokról való „átállásról”, de a kérdés ennek ellenére továbbra is vita tárgyát képezi az ENSZ ülésein.

Szakértők szerint az ipari forradalom óta a világ már körülbelül 1,3 Celsius-fokkal melegedett fel az erdőirtás és a fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt, ami hevesebb viharokat, tűzvészeket, aszályokat és egyéb környezeti katasztrófákat okozott. A tudósok szerint a globális felmelegedés és a fakitermelés együttes hatása miatt a délkelet-ázsiai és dél-amerikai trópusi erdők az általános CO2-elnyelőkből a klímát melegítő gáz forrásaivá váltak.

Romain Ioualalen, az Oil Change International szakértője a mostani klímacsúcsról azt mondta: „A COP30 konferencián részt vevő országoknak meg kell kettőzniük a megújuló energiákra fordított erőfeszítéseiket, és el kell kezdeniük a tervezést a fosszilis tüzelőanyagok termelésének és felhasználásának gyorsított kivezetésével kapcsolatban.”

A kiemelt kép illusztráció egy erdőtűzről. Forrás: MTI/EPA.