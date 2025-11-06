Napenergiával működő, a mesterséges intelligenciát működtető adatközpontokat helyezne a világűrbe a Google

A technológiai cégek most versenyt futnak az idővel: igyekeznek minél gyorsabban új adatközpontokat építeni, hogy kiszolgálják a mesterséges intelligencia hatalmas igényeit. Ezek a létesítmények azonban rengeteg energiát fogyasztanak, és az üzemeltetésük is egyre nehezebb. Emiatt egyre több szakember és vállalat kezd azon gondolkodni, hogy adatközpontokat az űrbe helyezzenek.

Olyan híres vállalkozók, mint Jeff Bezos és Elon Musk, már beszéltek arról, hogy számítógépes chipeket (GPU-kat) kellene Föld körüli pályára állítani. Most a Google is megerősítette, hogy dolgozik egy hasonló ötleten, amit Project Suncatcher néven emlegetnek – írja az Ars Technica technológiai portál.

A céljuk, hogy

a Föld körül keringő, mesterséges intelligenciát működtető számítógéphálózatot hozzanak létre.

Az elmúlt években sokat változott az űrhasználat: a Starlink például már bizonyította, hogy lehetséges az internetkapcsolatot műholdakon keresztül továbbítani. A Google szerint ugyanez az elv működhetne az MI-hez szükséges számítások esetében is — szerintük az űr lehet „a legjobb hely a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztésére és bővítésére.”

A Google elképzelése szerint a jövő űrbeli adatközpontjai napenergiával működő műholdakból állnának, amelyek lézeralapú adatkapcsolattal kommunikálnának egymással. Ezek a műholdak egy elosztott hálózatot alkotnának, ami a Föld körül keringve végezné a mesterséges intelligencia számításait.

Természetesen a Project Suncatcher megvalósítása előtt még rengeteg mérnöki kihívást kell megoldani. A Google példaként felidézi: 15 évvel ezelőtt az önvezető autóik még csak kísérleti szakaszban voltak, ma viszont a Waymo járművei már szinte teljesen autonóm módon közlekednek.

A projekt legfőbb előnye, hogy a műholdakat napfényes, alacsony Föld körüli pályára helyeznék, úgynevezett nap-szinkron pályára, ahol folyamatosan éri őket a napsugárzás

– innen ered a „Suncatcher” elnevezés is.

A Földön az energiaárak komoly problémát jelentenek a hatalmas adatközpontok működtetésében, ráadásul a teljes napenergiára való átállás sem oldaná meg mindezt. A Google szerint azonban az űrben a napelemek akár nyolcszor hatékonyabban működnek, mint a Föld felszínén. Az állandó, zavartalan napfény pedig sokkal több energiát biztosítana a számításokhoz és adatfeldolgozáshoz.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons