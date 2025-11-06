Napenergiával működő, a mesterséges intelligenciát működtető adatközpontokat helyezne a világűrbe a Google

Olyan híres vállalkozók, mint Jeff Bezos és Elon Musk, már beszéltek arról, hogy számítógépes chipeket (GPU-kat) kellene Föld körüli pályára állítani. Most a Google is megerősítette, hogy dolgozik egy hasonló ötleten, amit Project Suncatcher néven emlegetnek – írja az Ars Technica technológiai portál.
A céljuk, hogy
a Föld körül keringő, mesterséges intelligenciát működtető számítógéphálózatot hozzanak létre.
Az elmúlt években sokat változott az űrhasználat: a Starlink például már bizonyította, hogy lehetséges az internetkapcsolatot műholdakon keresztül továbbítani. A Google szerint ugyanez az elv működhetne az MI-hez szükséges számítások esetében is — szerintük az űr lehet „a legjobb hely a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztésére és bővítésére.”
A Google elképzelése szerint a jövő űrbeli adatközpontjai napenergiával működő műholdakból állnának, amelyek lézeralapú adatkapcsolattal kommunikálnának egymással. Ezek a műholdak egy elosztott hálózatot alkotnának, ami a Föld körül keringve végezné a mesterséges intelligencia számításait.
Természetesen a Project Suncatcher megvalósítása előtt még rengeteg mérnöki kihívást kell megoldani. A Google példaként felidézi: 15 évvel ezelőtt az önvezető autóik még csak kísérleti szakaszban voltak, ma viszont a Waymo járművei már szinte teljesen autonóm módon közlekednek.
A projekt legfőbb előnye, hogy a műholdakat napfényes, alacsony Föld körüli pályára helyeznék, úgynevezett nap-szinkron pályára, ahol folyamatosan éri őket a napsugárzás
– innen ered a „Suncatcher” elnevezés is.
A Földön az energiaárak komoly problémát jelentenek a hatalmas adatközpontok működtetésében, ráadásul a teljes napenergiára való átállás sem oldaná meg mindezt. A Google szerint azonban az űrben a napelemek akár nyolcszor hatékonyabban működnek, mint a Föld felszínén. Az állandó, zavartalan napfény pedig sokkal több energiát biztosítana a számításokhoz és adatfeldolgozáshoz.
