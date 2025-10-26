Felhőkarcoló-méretű, bolygógyilkos aszteroidára bukkantak amerikai csillagászok, amely rekordsebességgel halad

Csillagászok egy új, felhőkarcoló-méretű aszteroidát fedeztek fel, amely rekordsebességgel – mindössze 128 nap alatt – kerüli meg a Napot, és a Vénusz pályáján belül száguldva új betekintést nyújthat a Naprendszer működésébe – írja a Fox News.

Csillagászok egy új, különleges égitestet fedeztek fel, amely szokatlanul gyorsan halad a Nap körül. A 2025 SC79 jelű aszteroida

mindössze 128 nap alatt kerüli meg a Napot, ezzel a Naprendszer második leggyorsabb ismert aszteroidája lett.

A felfedezést a Carnegie Science kutatója, Scott S. Sheppard vezette, aki szeptember 27-én észlelte először az objektumot.

Az aszteroida teljes pályája a Vénusz pályáján belül fut, és közben metszi a Merkúr útját is. Sheppard szerint az ilyen „alkonyati” aszteroidák felfedezése kulcsfontosságú, mert „a Naprendszer aszteroidáinak nagy része két kőzetöv valamelyikében él, de perturbációk olyan objektumokat sodorhatnak közelebb a Naphoz, ahol nehezebb észrevenni őket.”

A bolygóvédelem szempontjából tanulságos lehet az új felfedezés

A kutató hozzátette:

„Ha megértjük, hogyan jutottak ezek az objektumok ezekre a pályákra, az segíthet megvédeni bolygónkat, és többet tanulhatunk a Naprendszer történetéről is.”

A felfedezést a NASA is támogatta, és több nagy teleszkóp – köztük a Dark Energy Camera, az NSF Blanco-, a Gemini és a Magellan teleszkópok – segítették az észlelés megerősítésében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/NASA/JLP-Caltech)