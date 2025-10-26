Az AI után ez lesz a folytatás: már készül az újabb mesterséges intelligencia, az AGI

Globális verseny zajlik az általános mesterséges intelligencia (angol rövidítéssel: AGI) fejlesztéséért, amelynek létrehozása némiképp bizonytalan, noha ígéretes jövőt hozhat magával– erről ír a Bloomberg.

Az általános mesterséges intelligencia (AGI) az AI-kutatás legforróbb témájává vált, miközben az OpenAI, Google DeepMind, Meta és kínai techcégek versengenek a fejlesztéséért.

Az AGI egy olyan mesterséges intelligencia, amely képes az emberihez hasonlóan széles körű feladatok elvégzésére.

Az OpenAI definíciója szerint ezek a rendszerek „felülmúlják az embereket a legtöbb gazdaságilag hasznos feladatban”.

„Hosszú ideje hiszem, hogy 2028-ra 50 százalék esély van az AGI elérésére, 2040-re pedig 90 százalék”

– ezt Shane Legg, a DeepMind társalapítója mondta.

Demis Hassabis, a Google DeepMind vezérigazgatója úgy véli, hogy még 5–10 év van hátra az AGI-ig, az ennél rövidebb előrejelzések irreálisak.

A kutatók hangsúlyozzák a bizonytalanságot is: Yann LeCun, a Meta AI-kutatója szerint a mai modellek „nem tudnak gondolkodni cselekvés előtt, nem tudnak valós világban tevékenykedni, és hiányzik a tartós memória és a hierarchikus tervezés képessége” is náluk.

Az AGI ugyanakkor potenciálisan „intelligenciarobbanást” indíthat el a gazdaságban, átalakítva az iparágakat, az egészségügyet és a globális gazdasági egyensúlyt. A RAND Corporation agytröszt egyik jelentése szerinte a központosítás kulcsfontosságú lesz ebben az esetben: aki elsőként hozza létre az AGI-t, az stratégiai előnyt szerez, míg a szélesebb elterjedése veszélyes eszközt adhat a nem állami szereplők kezébe.

Másrészről, noha a technológia gyorsan fejlődik, a szakértők óvatosságra intenek. Az AGI ugyan már fejlesztés alatt áll, de a pontos, szűk értelemben vett definíciója továbbra is vita tárgyát képezi, és a valódi emberi intelligencia reprodukálása egyelőre komoly kihívásnak tűnik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: YouTube)