A rakétatechnológia segíthet abban, hogy legyen elég energia a mesterséges intelligenciához

A SpaceX egykori munkatársai alapítottak egy vállalatot Arbor Energy néven, amelynek a technológiája földgázzal működik és szén-dioxid-leválasztást alkalmaz az energiaelőállításhoz.

A korábbi SpaceX-alkalmazottak által alapított startup 55 millió dollárt gyűjtött olyan technológiára, amely földgázzal működik, és folyamatosan rendelkezésre álló, szén-dioxid-mentes áramot képes biztosítani. A cél: a mesterséges intelligenciához szükséges adatközpontok energiaellátása – írta a Bloomberg.

Az Arbor Energy egy rakétatechnológiából ihletett megoldást alkalmaz ehhez: az üzemanyagot oxigénárammal égetik el, és úgynevezett „ szuperkritikus ” szén-dioxidot (folyékony állapotú CO₂-t) hoznak létre, amelyet turbinák forgatására használnak.

A CO₂-t ezt követően begyűjtik és tárolják.

A startup kezdeti rendszere fával és mezőgazdasági hulladékkal működött, ami lehetővé tette az Arbor számára, hogy szén-dioxidot vonjon ki a légkörből. Idén azonban a rendszert úgy módosították, hogy földgázzal is működjön, reagálva az adatközpontok és energiaellátó vállalatok kérésére.

A földgáz-turbinák hiánya – ezek az eszközök most az AI-vezérelt áramtermelés legkeresettebb elemei – teret adott az Arbor rendszerének, mondta a cég vezérigazgatója és társalapítója, Brad Hartwig. Míg a kevés földgáz-turbina-lapkát gyártó cég leterhelt, és akár évekig is eltarthat a rendelésük teljesítése, az Arbor turbinái Los Angelesben működő helyi beszállítóknál 3D-nyomtatással készíthetők, és általánosan elérhető nikkel-alapú ötvözetekből gyárthatók, tette hozzá Hartwig. „Az áramigény itt van, és hatalmas”– összegezte.

Az általuk létrehozott biomassza elnyeli a CO2-t, és ha elégetik, majd a szén-dioxidot elraktározzák, a technológia negatív szénlábnyomúvá válik. A földgáz használata karbonleválasztással biztosítja, hogy ne kerüljön CO2 a légkörbe, bár ez nem tisztítja a levegőt.

Hartwig szerint

a tiszta energia biztosítása most még nagyobb hatással lehet, figyelembe véve a világ energiaigényét, és azt, hogy a szén-dioxid-eltávolító iparág még kezdeti stádiumban van.

Az Arbor Energy „A sorozatú” finanszírozási körét a Lowercarbon Capital és a Voyager Ventures vezette, a cél, hogy a vállalat felépítse az egy megawattos kísérleti egységet, és kifejlesszen egy 25 megawattos kereskedelmi rendszert. Az Arbor kereskedelmi létesítménye azonban az amerikai adatközpontok energiaigényének csak egy töredékét tudná fedezni: ezek kapacitása ráadásul a Bloomberg előrejelzése szerint 2035-re több mint kétszeresére, 78 gigawattig növekszik.

A cég 2027-ben, Los Angelesben tervezi első kereskedelmi egysége építését, amelyet 2028-ban terveznek üzembe helyezni. Az Arbor becslése szerint ez a rendszer képes lesz áramot előállítani 100 dollár/megawattóra áron, de a költségeket akár 70 dollár/megawattórára is csökkenthetik. Ez néhány becslés szerint alacsonyabb lenne, mint egy új földgáz-erőmű által termelt áram.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTI/Kiss Dániel)