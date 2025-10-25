Messengeresek figyelem: a Meta megszűnteti a számítógépes asztali alkalmazást

Jelentős változásra számíthatnak a Messenger felhasználóit: a Meta megerősítette, hogy végleg megszünteti a macOS és Windows operációs rendszerekre fejlesztett, dedikált asztali alkalmazását. A felhasználóknak december 15-ig van idejük átállni, ezt követően az applikációk elérhetetlenné válnak, azonban böngészőben vagy okostelefonon továbbra is elérhető lesz a Messenger.

A Meta támogatási oldala szerint Windowson és macOS-en a Messenger-alkalmazás felhasználóinak október közepétől számítva 60 napjuk maradt az app használatára, mielőtt teljesen megszűnne.

A Messenger alkalmazásban figyelmeztették a felhasználókat, hogy december 14-étől már nem lesznek ebben a formában elérhetőek.

Az asztali Messenger-alkalmazások megszűnése azt jelenti, hogy a Windows-felhasználóknak a Facebook alkalmazást vagy a Messenger webes verzióját kell használniuk, míg a macOS-felhasználóknak csak a webes felület marad opcióként. A Meta emellett tervezi a WhatsApp Windows-alkalmazásának leállítását is, és helyette egy webes változatot kínál majd, ami a WhatsApp fejlesztésének egyszerűsítését célozza – írja a The Verge.

A Meta emellett külön felhívja a figyelmet, hogy a csevegések jövőbeli megőrzéséről a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk, ha az alkalmazást használták.

A vállalat azt javasolja, hogy mindenki kapcsolja be a „biztonságos tárhely” (secure storage) funkciót, és adjon meg egy PIN-kódot a fiókjához. Enélkül az átállás után problémák adódhatnak a korábbi beszélgetések elérésével. Az archiválás biztosításának lépései az alábbiak:

A Messenger windowsos vagy macOS-es alkalmazásában kattintson a profilképe feletti fogaskerék ikonra. Válassza az „Adatvédelem és biztonság”, majd a „Végponttól végpontig titkosított csevegések” menüpontot. Kattintson az „Üzenetek tárolása” opcióra, és győződjön meg róla, hogy a „Biztonságos tárhely bekapcsolása” aktív állapotban van.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images)