Saját, ChatGPT-alapú böngészőt indított az OpenAI

Az OpenAI bemutatta mesterséges intelligenciával működő webes böngészőjét, a ChatGPT Atlas-t, amivel a cég a Google Chrome-nak szeretne konkurenciát állítani.

Az Atlas szakít a keresők egyik alapvető elemével, a címsorral. A vállalat vezetője, Sam Altman szerint az új böngésző, ami kedd óta elérhető az Apple MacOS operációs rendszerében, „a ChatGPT köré épült.” A vállalat célja, hogy az Atlas segítségével új bevételi forrásokat teremtsen, és jobban kihasználja a ChatGPT gyorsan növekvő népszerűségét. Az Atlasban elérhető lesz egy fizetős „ügynök mód”,

ami a felhasználó helyett önállóan keres az interneten.

Az OpenAI emellett több új partnerséget is bejelentett, többek között az Etsy, a Shopify, az Expedia és a Booking.com oldalakkal. A cég adatai szerint a ChatGPT-nek már heti 800 millió aktív felhasználója van, ami februárhoz képest megduplázódott.

Elemzők szerint az Atlas elsősorban az új felhasználókat célozza meg, ám egyelőre nem jelent komoly veszélyt a Chrome-ra vagy a Microsoft Edge-re, mivel a legtöbben inkább megvárják, hogy a népszerű böngészők is beépítsék az AI-funkciókat – számolt be a BBC.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock