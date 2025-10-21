A daganatos megbetegedések korai diagnózisát segítheti a Galleri vérteszt

A rák több mint 50 típusának kimutatására képes sok esetben már korai stádiumban a Galleri nevű vérteszt egy új, észak-amerikai vizsgálat alapján.

Az amerikai GRAIL biotechnológiai vállalat által fejlesztett teszt fordulópontot jelenthet a korai rákszűrésben. A módszer a daganatokból leszakadó, a vérben keringő rákos DNS-töredékeket mutatja ki. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szintén vizsgálja a teszt hatékonyságát – számolt be a BBC. A vizsgálat során a teszt számos daganattípust sikeresen azonosított, a pozitív esetek több mint felét korai stádiumban észlelték.

A teszt alapjaiban változtathatja meg a rákszűréshez való hozzáállást.

Ez a módszer segíthet sok ráktípust korábban észlelni, így nőhet a sikeres kezelés vagy gyógyulás esélye Dr. Nima Nabavizadeh, az Oregoni Egészség- és Tudományegyetem sugárterápiás tanszékének docense szerint.

Különösen fontos, hogy az azonosított rákok háromnegyede olyan daganat volt, amelyre nincs szűrőprogram, például a petefészek-, máj-, gyomor-, hólyag- és hasnyálmirigyrák. A vérteszt tízből kilenc esetben helyesen azonosította a daganat kiindulási helyét is. Ezek a biztató eredmények arra utalnak, hogy

a vérteszt idővel fontos szerepet kaphat a rák korai diagnosztikájában.

Sok múlik az Angliában zajló, hároméves, 140 ezer résztvevős vizsgálat kimenetelén, amely eredményeit várhatóan jövőre ismertetik.

„Az emberek túlnyomó többsége azért hal meg rákban, mert túl későn találjuk meg a daganatot” – magyarázta Sir Harpal Kumar, a Gallerit kifejlesztő GRAIL vállalat biogyógyszerészeti üzletágának elnöke.

További kutatások szükségesek azonban annak elkerülésére, hogy olyan rákokat is túldiagnosztizáljanak, amelyek egyébként nem okoztak volna problémát Naser Turabi, a Cancer Research UK szakértője szerint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi )