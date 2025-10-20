60 ezer gyermeket óvhatott meg az allergiától az, hogy már csecsemőkorukban fogyasztottak mogyorót

A Peidatrics című folyóiratban megjelent friss tanulmány szerzői több tucatnyi gyermekorvosi rendelő elektronikus adatait elemezték annak érdekében, hogy nyomon kövessék az ételallergiák diagnózisát a 2015-ös új irányelvek előtt és után. A friss adatok szerint, miután 2017-től széles körben alkalmazni kezdték az új orvosi irányelvet, a 0-3 éves gyermekek körében több mint 40 százalékkal csökkent az allergia diagnosztizálásainak száma.

„Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ma kevesebb ételallergiás gyerek van, mint amennyi lett volna, ha nem hajtottuk volna végre ezt a közegészségügyi változást” – mondta Dr. David Hill, a tanulmány egyik szerzője.

Az intézkedések azonban egyelőre nem csökkentették az ételallergiák általános növekedését, ami az Egyesült Államokban a gyermekek 8 százalékát érinti, és közülük 2 százalék szenved mogyoróallergiában. A földimogyoró-allergia akkor alakul ki, amikor a szervezet immunrendszere tévesen károsnak azonosítja a földimogyoróban található fehérjéket, és olyan vegyületeket szabadít fel, amelyek allergiás tüneteket váltanak ki, beleértve a csalánkiütést, légzőszervi tüneteket és néha az életveszélyes anafilaxiát.

Az orvosok évtizedekig azt javasolták, hogy a gyermekek 3 éves korukig ne fogyasszanak mogyorót, és semmilyen más allergiás reakciót kiváltható ételt, de ez a friss kutatások fényében mára módosult. A jelenleg érvényes 2021-es irányelvek szerint a csecsemők már 4-6 hónapos korukban elkezdhetnek ismerkedni a különböző allergénekkel, de természetesen kis mennyiségben, és bármilyen probléma esetén javasolt a gyermekorvossal konzultálni.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Kovács Anikó