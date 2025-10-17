Szexuális tartalmakat is betanít a ChatGPT-nek az OpenAI

Az OpenAI bejelentette, hogy még az idei évben szexuálisan explicit tartalmakat vezetne be a ChatGPT szolgáltatásába, amelyhez kizárólag hitelesített felnőttek férhetnének hozzá. A lépés heves reakciókat váltott ki, különösen konzervatív szervezetek részéről.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az X-en közölte: „Amikor teljes körűen bevezetjük az életkor szerinti hozzáférés-szabályozást, és a felnőtt felhasználókat felnőttként kezeljük elv alapján, többféle tartalmat is engedélyezni fogunk — például erotikus tartalmat a hitelesített felnőttek számára.” Hozzátette: „Most, hogy sikerült mérsékelni a súlyos mentális egészségügyi kockázatokat, és új eszközök is a rendelkezésünkre állnak, a legtöbb esetben biztonságosan enyhíthetjük a korlátozásokat.”

A döntést bírálta a National Center on Sexual Exploitation (NCOSE), amely szerint az erotikus mesterségesintelligencia (MI)-chatbotok komoly veszélyeket rejtenek. Haley McNamara, a szervezet ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: „A szexualizált MI-chatbotok önmagukban is kockázatosak: a mesterséges intimitás valós mentális egészségkárosodást idézhet elő.” A szervezet szerint a kockázatok nemcsak a fiatalkorúakat, hanem a felnőtteket is érinthetik.

