Megjelent a terv, a NASA atomfegyverrel próbálná megsemmisíteni a Holdat fenyegető aszteroidát

Csillagászok arra figyelmeztetnek, hogy 2032 decemberében akár a Holdba is csapódhat a 2024 YR jelű, 65 méteres aszteroida. Ugyan ez a Földre nem jelent veszélyt, a kutatók mégis attól tartanak, hogy a Holdba történő esetleges becsapódásból származó törmelék évekig veszélyeztetheti a bolygó körül keringő műholdakat. A NASA szerint ugyanakkor az aszteroida eltérítése gyakorlatilag lehetetlen, így annak megsemmisítése lehet a cél, ezért nukleáris robbanóeszközök bevetése is felvetődött.

Az Independent cikke szerint a 2024 YR4 nevű, mintegy 65 méter hosszú, a Föld közelében keringő asztreoidát potenciálisan veszélyes égitestként tartják számon. Az új mérések azonban kimutatták, hogy a Földdel való ütközés esélye elenyésző — a Hold esetében viszont még mindig 4 százalék körüli az esély a becsapódásra. A brit lap beszámolójából kiderül, hogy egy ilyen esemény körülbelül egy kilométeres krátert hozna létre a Hold felszínén. A kutatók ezért attól tartanak, hogy a keletkező, mintegy 100 millió kilogrammnyi törmelék egy része a Föld közelébe juthat, amivel évekig fenyegethetné a működő műholdakat.

A NASA és a nemzetközi partnerei három lehetőséget is vizsgáltak a 2024 YR4 esetében:

az aszteroida részletes feltérképezését, a pályájának megváltozást, illetve a teljes megsemmisítését robbanóeszközökkel.

Nukleáris megoldás jöhet

Az Independent cikke szerint a tudósok úgy vélik, hogy nem elegendőek a hagyományos módszerek, ezért két 100 kilotonnás nukleáris robbanóeszköz bevetését is mérlegelik az aszteroidákkal szemben.

Ezek ötször-nyolcszor erősebbek lennének, mint a II. világháború végén Hirosimára és Nagaszakira ledobott bombák.

A tervek szerint a két robbanóeszköz az aszteroida közelében jönne működésbe, darabokra törve ezzel a szikét, csökkentve a Holdra és a Földre leselkedő, lehetséges kockázatot. A 2024 YR4 tömegét 72 millió és 900 millió kilogramm között becsülik, a küldetés fejlesztése pedig öt–hét évet venne igénybe. A legközelebbi lehetséges indítási ablak 2029 vége és 2031 vége között várható. A kutatók szerint ha sikerülne a 2024 YR4 megsemmisítése, az új korszakot nyithatna a bolygóvédelemben. A módszer a jövőben a Földre veszélyt jelentő aszteroidák elhárításának alapját képezheti.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X)