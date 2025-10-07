Nem tudták elmondani az orvosi Nobel-díj egyik győztesének, hogy elnyerte az elismerést

A Nobel-bizottság nem tudta elérni a hétfőn bejelentett orvosi Nobel-díj egyik díjazottját, Fred Ramsdellt, mivel a férfi éppen „digitális detoxon” van, a külvilágtól elzárva kapcsolódik ki egy túrán. Frissítés: Ramsdellt végül kedden sikerült elérni.

Mint a minap írtuk, hétfőn jelentették be, hogy két amerikai és egy japán tudós kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat: Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért nyerték el a díjat.

Mary E. Brunkowot és Szakagucsi Simont már tájékoztatták is erről, azonban harmadik kollégájuk még nem tudja, hogy övé lett a Nobel-díj.

Fred Ramsdell ugyanis jelenleg éppen valahol Idaho államban tartózkodik, lekapcsolódott az internetről, és nem lehet vele kapcsolatba lépni.

Ramsdell jelenleg a „hálózatról lekapcsolódva” túrázik az államban – közölte munkáltatója, a San Franciscó-i székhelyű Sonoma Biotherapeutics kutatólabor szóvivője a The Guardian szerint.

Jeffrey Bluestone, Ramsdell barátja és a laboratórium társalapítója azt mondta, hogy neki sem sikerült elérni a győztest. „Magam is próbáltam felvenni vele a kapcsolatot. Azt hiszem, hátizsákos túrán van Idaho vidékén” – mondta Bluestone az AFP-nek.

A Nobel-bizottság egyébként már Brunkow elérése során is ütközött némi nehézségbe – mindkét kutató az Egyesült Államok nyugati partján él, amely Stockholmtól kilenc órával van lemaradva –, de végül sikerült kapcsolatba lépni vele.

Az asszony felsikoltott, Nobel-díj helyett grizzly medvétől tartott a kutató: így sikerült elérni végül a tudóst

Frissítés: kedd reggel végül sikerült elérni Fred Ramsdellt. A The Guardian szerint a túrán

a férfi felesége egyszer csak felsikoltott, és a tudós megrémülve attól tartott, hogy nő esetleg egy grizzly medvét lát, de aztán egy ennél sokkal jobb meglepetés várt rá: megtudta, hogy elnyerte az orvostudományi Nobel-díjat.

„Még mindig a vadonban voltak, és ott rengeteg grizzly medve él, ezért nagyon megijedt, amikor a felesége felsikoltott. Szerencsére a Nobel-díjról volt szó. Nagyon boldog és elragadtatott volt, egyáltalán nem számított a díjra” – mondta Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság főtitkára.

Perlmann elmondta, hogy Ramsdell és felesége, Laura O’Neill, éppen visszatérőben voltak a szállodájukba, amikor megálltak, hogy megjavítsanak valamit az autójukon. Ekkor kapcsolta be Ramsdell felesége a mobiltelefonját, és vette észre a több tucatnyi gratuláló üzenetet.

Fred Ramsdell később, egy montanai szállodából nyilatkozott a New York Times-nak, és elmondta, hogy egyáltalán nem számított a díj elnyerésére. „Soha nem jutott volna eszembe” – mondta a tudós, aki épp Idaho, Wyoming és Montana hegyvidékeit szeli át egy háromhetes túrán.

Kiemelt kép:Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós (b-j) portréi az orvosi és élettani Nobel-díj nyerteseit bejelentő sajtótájékoztatón a stockholmi Karolinska Intézetben 2025. október 6-án. A három kutató a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért kapta az idei orvosi-élettani Nobel-díjat. MTI/EPA/TT Hírügynökség/Claudio Bresciani.