Díjjal fogja elismerni az Instagram a tehetséges alkotókat, de pénzt nem adnak mellé

Az Instagram bejelentette, hogy létrehozzák az úgynevezett Instagram Rings (vagyis Instagram Gyűrű) díjat, amelynek keretében 25 alkotó kap majd egy valódi aranygyűrűt és egy hozzá illő jelvényt a profiljához. Azt viszont nem közölték egyértelműen, hogy ez egyszeri alkalom lesz-e, vagy évről évre átadják majd, és pénzjutalom sem járt a díj mellé.

A nyerteseket egy zsűri választja majd ki, amelynek tagjai között van mások mellett Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója, Spike Lee filmrendező, Marc Jacobs divattervező és Marques Brownlee youtuber – írta a CNBC.

A bejelentés szerint a díjazottak egy fizikai aranygyűrűt kapnak majd, valamint a profilképük is egy aranygyűrűvel lesz körbevéve.

A nyertesek emellett megváltoztathatják profiljuk háttérszínét és testreszabhatják a „like” gombot is. Az aranygyűrűt (amelynek egy példánya alább is látható) Grace Wales Bonner divattervezővel együtt tervezték meg „Reméljük, hogy a Rings még több kreativitásra inspirál, és emlékeztet minket arra, hogy merjünk kockáztatni a kreativitás terén” – írták a közleményben.

Egyesek szerint ez csak olcsó kompenzáció

Ugyanakkor a CNBC azt is megjegyezte:

az új díjat most azután indítják el, hogy a Meta 2023-ban kivezette a Reels Play nevű bónuszprogramot az Instagramról és a Facebookról, amely sok alkotó számára fontos bevételi forrást jelentett.

Ráadásul egy felmérés szerint a tartalomkészítők 2024-ben drámai, 52 százalékos visszaesést tapasztaltak az egyes márkákkal közvetlenül kötött reklámmegállapodások terén, vagyis egy másik jelentős bevételi forrása is csökkent sokuknak. Mindeközben a rivális YouTube és a TikTok is saját bevételmegosztási programokkal rendelkezik a tartalomkészítők számára: az előbbi vállalat például saját bejelentés szerint az elmúlt négy évben több mint 100 milliárd dollárt (jelenlegi árfolyamon átszámítva kb. 337 00 milliárd forintot) fizetett ki a tartalomkészítőknek.

Ennek fényében az Instagram új aranygyűrűi inkább szimbolikus gesztusnak tűnnek, mintsem közvetlen pénzügyi támogatásnak a tartalomkészítők jelenleg leszállóágban lévő gazdaságában. „Inkább egyfajta különleges láthatóságról és ösztönzésről van szó, hogy az emberek egy igazán menő, magasabb szintű elismerésért dolgozzanak” – mondta a zsűritag Marques Brownlee a CNBC-nek. Hozzátette: személy szerint azokat az alkotókat jelölte a díjra, akiknek munkája a legnagyobb erőfeszítést és kockázatvállalást mutatta, nem pedig egyszerűen azokat, akiknek a legtöbb követőjük volt.

Mindemellett a közlemény alapján úgy fest, hogy ez összesen fogja 25 személy megkapni a gyűrűt, tehát nem évről évre ismétlődő díjazásról lesz szó. Ugyanakkor a Hollywood Reporter szerint az Instagram azt reméli, hogy később más, hasonló díjakat is létrehozhatnak még.

