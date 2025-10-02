Visszaállíthatja a vakok látását egy agyba ültetett protézis, magyar kutatók is tesztelik a módszert

A belga ReVision Implant startupcég az elmúlt öt évben fejlesztette ki azt az agyi protézist, amelynek célja a vakok látásának részleges helyreállítása. Az új módszer vizsgálatában magyar kutatók is részt vesznek.

Megkezdődhet a belga ReVision Implant által fejlesztett látás-visszaállító protézis emberi tesztelése, miután az erre alakult konzorcium közel 2,5 millió eurós támogatást kapott az Európai Innovációs Tanács EIC Transition pályázatán – olvasható a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont közleményében. Hozzátették, hogy a konzorcium a gyártó startupcégből és három kutatócsoportból, köztük a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet Integratív Idegtudományi Kutatócsoportjából áll.

A HUN-REN TTK kutatócsoportja és egy spanyol kutatócsoport lesznek felelősek az első emberi betegeken végzett tesztekért.

Magyar részről a várhatóan 2026 elején, a hatósági engedély megszerzése után, kezdődik meg a tesztelés, a kutatócsapat vezetője Wittner Lucia.

A rövid távú kísérletek során azt vizsgálják, hogy az emberi agyszövet hogyan reagál a protézis behelyezésére, valamint tesztelik az első, emberi felhasználásra tervezett és gyártott mikroelektródák mechanikai tulajdonságait.

A vizsgálatokat önkénteseken végzik, akiket tumor, illetve az epilepsziás góc eltávolítása érdekében műtenek meg a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinikáján.

Ha a magyarországi kísérletek jól mennek, azt egy hosszabb vizsgálat követi Spanyolországban, ahol az implantátumokat legalább hat hónapra egy látását teljesen elvesztett önkéntes agyába ültetik be.

A konzorcium célja, hogy a korábbi eredményekhez képest tízszeres javulást mutasson be az eszközzel.

Ezzel megnyílna a lehetőség arra, hogy a vakság legtöbb formáját képesek legyenek kezelni,

ne pusztán csak a specifikus okokhoz kapcsolódó látásvesztést, mint ahogy az sok más, jelenleg fejlesztés alatt álló kezelés esetében történik.

A belga ReVision Implant az elmúlt öt évben fejlesztette ki azt az úttörő agyi protézist, amelynek célja a látásukat vesztett személyek látásának részleges helyreállítása – mondta Maarten Schelles, a ReVision Implant műszaki igazgatója, aki kiemelte, hogy állatkísérletekben már bizonyították, hogy az implantálható protézis valóban előidézi a fénypontokat az agyban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)